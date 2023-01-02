中國上月PMI摔至3年低點 製造業經理人指數連3月低於榮枯線

2022年12月製造業PMI創近三年新低。（新華社）

新冠疫情 持續衝擊中國經濟。中國國家統計局公布，2022年12月製造業採購經理人指數 （PMI）為47.0，創2020年3月以來近三年新低。比前一個月則下降1.0個百分點，為連續第三個月低於代表景氣榮枯臨界點的50，且不如市場預期。

中國上月非製造業商務活動指數為41.6，更比前一個月大跌5.1個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受疫情衝擊等因素影響，採購經理指數比上月有所下降，顯示中國經濟景氣水平總體有所回落。

中國製造業PMI在2020年2月曾創下史上低，報35.7，主要是由於中國新冠疫情在2020年1月底突然爆發。

趙慶河指出，疫情對企業產需、人員到崗、物流配送帶來較大影響。2022年12月調查的製造業企業中，反映受疫情影響較大的企業比重為56.3%，比前一個月高出15.5個百分點。

與此同時，2022年12月調查的服務業企業中，反映受疫情影響較大的企業比重也升至61.3%，比前一個月高出10.0個百分點。在調查的21個行業中，有15個位於收縮區間，其中零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸性聚集性行業商務活動指數均低於35.0，行業業務總量明顯回落。

中國物流信息中心分析師文韜表示，PMI分項指數變化顯示，疫情對中國經濟的影響在短期內有所擴大，製造業企業生產活動放緩，市場需求繼續收縮，市場價格有所回升。

2022年中國製造業PMI全年均值為49.1，較2021年全年均值下降1.4個百分點，降幅較為明顯，指數波動性也較2021年加大。

文韜分析，這顯示2022年在新冠疫情持續影響下，中國經濟呈現「增速逐漸放緩，波動不斷加大」趨勢，經濟下行壓力持續較大。尤其到了年底，受各地短期內染疫人數較快上升影響，中國經濟探底運行，但這種探底運行是在外部衝擊較大的情況下的短期現象，不具備持續性。

文韜預期，在各地平穩度過疫情高峰期後，2023 年，中國經濟秩序將可望逐步回歸正軌，產業鏈供應鏈恢復暢通運行，企業生產活動有序開展。