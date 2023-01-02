補貼政策退場…中國2大新能源車企保價促銷 比亞迪逆勢漲價

中國新能源汽車購置補貼政策元旦退場，各家車廠應對策略大不同，特斯拉中國、小鵬汽車均推出保價促銷政策，比亞迪則確認漲價。(取材自新華網)

中國新能源汽車 購置補貼政策從今年1月1日起正式退場，各家車廠應對策略大不同，其中，特斯拉 中國、小鵬汽車均推出保價促銷政策，而比亞迪則確認漲價，乘用車漲價人民幣2000元至6000元（約290至870美元）。

據證券時報，深圳福田某大型購物中心的特斯拉銷售人員表示，現在中國國補確實沒有了，但這部分特斯拉已經在車價裡囊括了，Model 3的價格在人民幣26.59萬（約3.85萬美元），而Model Y 定價還是人民幣28.89萬（約4.18萬美元）。

上述特斯拉銷售人員還稱，元旦有優惠政策，如果下單2月28日之前交付的車輛可以享受人民幣4000元保險補貼+6000元現車補貼，還有深圳市的人民幣1.2萬元（約1739.5美元）消費券補貼，Model Y最終落地在人民幣26萬元左右，其實還比較划算。

小鵬汽車1日同樣推出保價促銷政策，其官微發布各車型2023 年銷售價格的說明。小鵬汽車表示，自今年1月1日起上牌的車輛不再享受國家補貼，為了讓更多用戶享受到智慧汽車帶來的出行體驗，2023年小鵬汽車各車型建議零售價將保持與2022年底的綜合補貼後價格一致。

此外，零跑汽車也表示，零跑C01上市即熱銷，承諾不漲價，並推出萬元現金補貼等針對性限時優惠措施。

比亞迪則採取宣佈繼續上調價格。去年12月31日，比亞迪汽車官方微博發佈「關於車型價格正式調整的通知」稱，比亞迪汽車決定自2023年1月1日起，對相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為人民幣2000元至6000元不等。

對於此輪漲價原因，比亞迪汽車方面此前解釋稱，根據中國國家對新能源汽車發展的系列政策及規畫，新能源汽車購置補貼將終止。同時，去年下半年以來，電池主要原材料價格大幅上漲。