華為轉危為安 今年營收微增成長0.02%

美國制裁影響減弱，華為2022年收入為人民幣6369億，年增0.02%，收入略有增長。（新華社）

華為 輪值董事長徐直軍30日發表2023年新年致辭，指美國制裁影響減弱，華為2022年收入為6369億（人民幣，下同，約923.27億美元），年增0.02%，收入僅略有增長。

徐直軍還表示，2022年是華為逐步轉危為安的一年，2023年是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年，「全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有質量地活下來。」

路透報導，徐直軍透露，預計華為2022年收入6369億元，經營結果符合預期。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車 部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍的信沒有提到華為的盈利能力，該公司通常會在下一年的第一季公布完整的年度財報。

徐直軍表示，2023年是華為在制裁常態化下正常營運的第一年，要持續提升能力，積極改善營商環境，有效管控風險，才能完成2023年確定的經營目標。

他提出四點要求，包括繼續保持強研發投資 ，透過創新、架構重構、系統工程設計等，構築產品和解決方案的競爭力；堅持以質取勝，制裁常態化下的華為，更要堅定華為是ICT行業高質量的代名詞不動搖，更需要以質取勝；積極進取，抓住機會，充分發揮公司產業組合優勢和產業組合韌性強的優勢，實現高質量增長；要繼續推進變革，激發組織活力，導向衝鋒，全面推進「合約在代表處審結」落地，擴大「代表處綜合業務變革」試點。

徐直軍指出，過去30多年，華為和全球營運商一起構建領先的信息通信網絡；過去十年，華為加大雲計算投資，使今天的華為雲有能力成為數字世界的底座和使能器。

在此基礎上，未來十年，華為將與生態夥伴一起，打造領先的行業數位化、智能化、低碳化解決方案及工業互聯網平台，努力把數位世界帶入每個人、每輛車、每個家庭、每個組織，讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。