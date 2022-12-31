滬指、深成指、創業板重挫 中股民今年均虧6.2萬人民幣

12月30日，是2022年港股最後一個交易日，截至收盤，香港恆生指數漲40.27點，全年仍跌15.5%，是2011年以來最差。（中通社）

2022年中港股市封關，縱觀全年，A股主要股指均收跌，滬指今年累計下跌15.13%，深成指累計下跌25.85%，創業板指累計下跌累計29.37%，止步三連陽。A股股民平均虧了6.2萬（人民幣，下同，約9000美元）。

港股最後一個交易日恒指上漲0.2%，但全年下跌15.46%，這是自2011年下跌近20%以來表現最差的一年。

上證指數 30日漲0.51%，收盤3089.26點；深證指數漲0.18%，收盤1萬15.99點；創業板跌0.11%，收盤2346.77點。滬深兩市成交金額6040.64億元。

證券 時報報導，2022年年底全部A股市值為78.44兆，以2022年11月年底A股股民數2.1億戶計算，2022年全年股民人均虧了6.2萬。

銀河證券表示，展望2023年，基於當前A股估值低位、經濟修復動力較強，市場存在上行動能，但行情或許會一波三折；受上市公司業績修復影響，第二季A股上行動能將更明顯，整體上2023年是新的轉換之年，是A股市場布局之年。

招商證券首席策略分析師 張夏認為，2023年預計在穩地產、基建和製造業繼續發力的共振之下，中長期社會融資將重回上行趨勢，A股也將會回到上行周期。

華西證券首席策略分析師李立峰指出，A股處於「復興新起點」，不妨在2023年多積極些，預計2023年A股市場具備結構性的機會。

港股2022年封關日僅半天交易，大盤開高後，一舉升穿10日均線及20日均線，但未能站穩20日均線，升幅收窄，最終恒指上漲1.24%，至2萬3397點。

受到投資人押注中國將克服新冠疫情對其經濟的破壞，並重建明年的增長態勢，港股在2022年最後一個交易日走升，單日微升40.27點或0.2%，收1萬9781點，但全年仍跌15.5%，是2011年以來最差。

儘管30日港股上揚，但累計全年，恒指跌15.46%，紅籌指數跌6.12%；恒生科技跌27.19%。

總結2022年港股行情，受到包括北京當局監管創新科技業、整頓房地產市場和教育行業，以及美國方面持續升息等。