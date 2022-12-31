台幣2022年貶3.018元 25年來最大幅度

台北匯市30日封關，新台幣較前日小升2.4分，收30.708元兌1美元，全年則是重貶3.018元、貶值幅度9.83％，為1997年亞洲金融風暴之後，25年來最大貶幅，在亞洲主要貨幣第二大、僅次於日圓。

外匯交易員表示，外資還在休假期間，出口商動作也不大，30日匯市交投清淡，在量能有限下，台北及元太外匯市場總成交金額為10.45億美元。本周升值0.4分或0.01％。

新台幣12月寫今年來升值幅度第三高月份，升1.9角或0.63％，連兩月升值，推升第四季升值1.04角或3.37％，升幅為今年單季最大。主要是美國消費者物價指數 （CPI）年增率走緩，市場樂觀情緒蔓延，美元指數下跌，資金流入新興亞洲。

全年來看，多數亞洲貨幣都對美元貶值，日圓2022年重挫12.87％最大，新台幣9.83％次之，人民幣貶值8.25%，台灣主要貿易對手國韓元今年僅貶值5.99％；2022年最強亞幣當屬星元，全年逆勢升值0.77％。

新台幣在去年為最強亞幣，今年卻出現反轉，從今年初27.8元，一路貶值，10月甚至一度貶到32.35元。

中央銀行總裁楊金龍曾強調，2022年新台幣貶值主因，為外資賣台股 匯出，觀察台股今年也從一萬八高點一路重挫，最低跌破一萬三，30日台股封關僅站回一萬四。

國泰世華首席經濟學家林啟超指出，兩股力量，促使今年新台幣上演狂貶行情，包括美國暴力升息 ，擴大台美利差，同時台股偏弱，外資賣出台股匯出，兩大因素加乘，新台幣走弱，資金狂轉到外幣定存，尤其第二季、第三季為轉存高峰。

展望2023年，匯銀主管估計，新台幣匯價將落在30到31元，第一季美聯準會可能繼續升息至超過5％，在利率政策尚未轉向前，美元不容易走弱，估新台幣明年第一季要大幅走升將有難度，但明年11月、12月，如果美國開始降息，新台幣將有機會見到29元字頭。