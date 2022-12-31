台股2022年跌2成市值蒸發12兆台幣 股民均虧百萬

台股創次高單年跌點 資料來源／證交所 製表／戴瑞瑤

2022年股、匯市經歷驚濤駭浪後30日封關，在俄烏戰爭、通膨、聯準會激烈鷹式升息 等利空環繞下，台股 全年下跌逾兩成，創下2009年金融海嘯以來最慘，市值年蒸發超過12兆元（台幣，下同，約3900億美元），換算平均每位股民虧損高達百萬元；新台幣封關收在30.708元，全年累計貶值3.018元，貶值幅度近一成，創下1997年亞洲金融風暴後25年來最大貶幅。

30日是2022年最後交易日，台股順利收紅封關，單日上漲52點，終場收在1萬4137點，雖封關日力守紅盤，但累積全年下跌4081點，創下史上次高單年跌點紀錄，全年跌幅高達22.4%，更創下2009年金融海嘯以來最大單年跌幅，亞股中僅贏過南韓。

據證交所統計，今年底上市股票總市值44兆2660億元，較去年底的56兆2820億元，市值蒸發12.2兆元，若以11月台股開戶數1200萬人來估算，每位股民平均今年虧損達101萬元。外資今年賣超高達1.23兆元，創史上最高紀錄，並連續第三年減碼台股。

今年加權指數最高收盤為1月4日的1萬8526點，但5、6月接連受到新冠肺炎疫情 、通膨飆升、美聯準會啟動升息循環等利空，大盤跌破萬四大關，7月國安基金進場護盤後雖短暫止跌，但8月美國眾議院議長裴洛西訪台加劇兩岸對立，外資大舉匯出，全球通膨仍持續升溫、科技業庫存去化問題顯現，今年最低收盤落在10月25日的1萬2666點，金管會隨後祭出有條件限空令，11月通膨降溫與股神巴菲特買進台積電激勵，大盤才站回萬四。

法人表示，回顧今年，台股在1月時延續2021年的樂觀態勢，加權指數盤中最高點在1月5日1萬8619點，之後隨著新冠疫情升溫、俄烏戰爭、通膨、升息等變數衝擊，多頭走勢轉為空頭，盤中最低點出現於10月25日的1萬2629點。2023年上半年，台股仍受經濟衰退、通膨、庫存去化等牽動，預估下半年才可望撥雲見日。