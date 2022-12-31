人民幣2022年跌8.32% 明年或震盪升值

人民幣匯市在2022年歷經高通膨、緊貨幣，據Choice統計，人民幣對美元匯率 2022年最高觸及6.3048元，最低下探至7.3280元，最大波幅超過1萬個基點，是自2012年中國國際收支實現平衡以來，人民幣匯率波動幅度和貶值幅度均為最大的一年；此外，人民幣對美元在岸價2022年累計下跌8.32%，為1994年匯率併軌以來最大年度跌幅。展望2023年，分析預計人民幣對美元匯率將震盪升值。

綜觀2022年人民幣走勢，業內人士大致將今年波動分為三個階段：第一階段是第一季受到外貿高景氣影響，人民幣對美元匯率衝至6.3元；第二階段受到美聯準會 大幅升息 導致中美利差倒掛幅度擴大，自今年3月以來由6.30元附近一路震盪走低，一度跌破市場重要心理關「7」；第三階段則受到聯準會放緩升息與美元指數回落，人民幣匯率在11月後觸底回升，並在5日突破「7」關鍵點位。

新華財經描繪明年人民幣走勢的路徑指出，考慮中國經濟狀況相對優、海外央行貨幣政策逐步轉向，預計人民幣對美元匯率全年將震盪升值，上半年因美元反彈或維持震盪偏弱走勢。