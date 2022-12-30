中國拆地方債未爆彈 加強融資平台治理 守住不發生系統性風險底線

中國疫後拚經濟，地方政府隱性債務成了系統性風險的未爆彈。圖為哈爾濱鍋爐廠內工人作業情況。（新華社）

中國疫後拚經濟，地方政府隱性債務成了系統性風險的未爆彈，中國全國財政工作會議29日召開，財政部 要求，2023年要積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。

中國財政部29日在北京召開2022年全國財政工作視訊會議，會議中提到2023年的財政政策方向，堅持以經濟建設為中心，直接面對市場主體需求出招發力，創新政策實施工具，藉由大規模實施減稅降費提振經濟活力。

除此之外，中國財政部也提醒地方債風險，要求積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資平台公司治理，積極配合防範化解重要領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。

日前召開的中央經濟工作會議提出，保持必要的財政支出強度，優化組合赤字、專項債、貼息等工具，保障財政可持續和地方政府債務風險可控。強調地方政府債務風險事關國家財政金融安全，必須確保國家經濟安全、守住不發生系統性風險底線。

為了穩住金融安全，振興經濟，中國財政部強調，要保持必要支出強度，五年來累計安排新增地方政府專項債券人民幣14.6兆元（約2兆美元），一大批補短板、增後勁、惠民生項目開工建設，預計2023年積極的財政政策要加力提效，更直接更有效發揮積極財政政策作用。

中國財政部指出，要完善稅費支持政策，根據實際情況，該延續的延續，該優化的優化，著力紓解企業困難，並加強財政資源統籌，優化組合財政赤字、專項債、貼息等工具，適度擴大財政支出規模，為落實國家重大戰略任務提供財力保障。

中國財政部表示，要大力優化支出結構，堅持有保有壓，積極支持科技攻關、鄉村振興、區域重大戰略、教育、基本民生、綠色發展等重點領域，並均衡區域間財力水準，持續增加中央對地方轉移支付，嚴格財政收支規範管理，堅決制止違法違規舉債行為，防範財政風險。

會議要求，2023年要增強財政政策的針對性有效性，優化完善助企紓困 政策，激發各類市場主體活力，落實落細就業優先政策，大力提振市場主體信心，發揮財政穩投資 促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大消費，加力穩定外貿外資，著力擴大國內需求，提升科技投入效能，強化高水準科技自立自強，推動產業結構優化升級。