台灣外貿協會攻美日等4大市場

貿協董事長黃志芳昨表示，2023年仍有通膨問題，所有預測都充滿變數。記者曾學仁／攝影

外貿協會29日舉行年度記者會，董事長黃志芳表示，地緣政治已經取代全球化，貿協將協助企業面對挑戰。他宣布明年貿協300多場實體會展全部回歸，並將以美國、日本 、新南向及中東等四大市場作為重點，繼今年美國台灣形象展後，明年的台灣形象展移師日本東京，並將組團參訪全球汽車重鎮德國、日本。

黃志芳說，過去一年經濟黑天鵝、灰犀牛都跑出來了，面臨全球總體經濟劇烈震盪、能源價格飆漲、前所未有的通膨等問題，2022年看到50年來的大反轉；過去大家享受了「地球是平的」和平紅利，但過去這一年世界變成立體的，地緣政治、總體經濟、產業基本面三個因素交織在一起，主導未來世界。

他指出，2023年國際機構預估仍有通膨問題，這就像沉睡中被喚醒的怪獸，要讓牠回去是不容易的，因此企業要有長期作戰的心理準備；更嚴峻的則是經濟衰退的陰影愈來愈大，所有預測都充滿變數。貿協致力於幫企業分散市場，現在已經看到成效，未來也會和企業共同合作，在全世界開疆闢土。

黃志芳表示，明年貿協工作重點之一，是全面恢復一年300多場的國內外實體會展與交流活動，國內將由台北國際工具機展在2月打頭陣，現在報名已爆滿。由於疫情影響，貿協今年有小額虧損，但是明年期待在會展恢復全面動能之後，有希望追求損益兩平。

此外，貿協明年拓銷工作重點市場將是美國、日本、新南向及中東，潛力市場為中東歐、中南美、非洲。黃志芳說，在美國政策下，美國南部、墨西哥邊境 形成新的世界製造中心，加上台積電 赴美設廠，貿協明年上半年也將在美國德州達拉斯設立新據點。