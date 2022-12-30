阿里力拚科技 高層主管大換血

阿里巴巴高階主管大換血，全力拚科技，阿里巴巴董事長張勇宣布，他將兼任阿里雲智能總裁，卸下阿里雲智能總裁的張建鋒繼續擔任達摩院院長，全力帶領科技創新突破與前沿科技研究，零售技術事業群總裁吳澤明接替程立擔任阿里巴巴首席技術長（CTO），這也是阿里巴巴的首位1980後CTO。

每日經濟新聞報導，張勇29日發出全體員工郵件表示，在今年年初做全年展望的時候，他寫下的關鍵字是「定」；在2023年即將開始的時候，他希望新的一年中這個關鍵字是「進」。

張勇指出，隨著社會進入到和疫情 共處的新階段，隨著國家對平台經濟指明了未來發展方向，更加確信，唯有發展才是硬道理，才能解決今天碰到的很多問題，打鐵還需自身硬，阿里發展的核心是做「好」自己，做「好」企業，只有在一點一滴的行動上保障好客戶利益，創造好客戶價值，才能承擔好引領發展、創造就業 、參與國際競爭的大使命。

據了解，阿里巴巴通常在每年雙11之後，根據環境與市場的變化，以及對未來發展走向的預判，對組織架構進行相應調整，在中國官方放鬆網路業監管以及美中科技戰背景下，阿里巴巴刻意強化高科技研發的重要性，凸顯出在創辦人馬雲 及蔡崇信淡出公司決策後，張勇領軍人事布局的新方向是前進科技研發。

現年42歲的吳澤明曾是2016年阿里巴巴雙11的總技術負責人。2017年2月，吳澤明成為阿里合夥人之一。2018年，吳澤明升任阿里零售技術事業群總裁。2020年12月，吳澤明兼任阿里本地生活CTO。此次升職以後，吳澤明將繼續兼任阿里本地生活業務的CTO。

張勇表示，過去一年非常不易，新的一年即將開啟，特別在當前疫情快速蔓延的階段，很多很多同事在和病毒抗爭的過程中，還心繫工作，努力保障著集團各項業務穩定運行，用各種可行的方式繼續著對客戶的服務。