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中國NFT交易平台 明年起啟動 官方撐腰

記者林宸誼／綜合報導

中國正推出首個國家支持的非同質化代幣（NFT）市場，並將於2023年1月1日在北京舉行「中國數位資產交易平台」啟動儀式，這是中國對加密貨幣技術表示歡迎的最新跡象。

FX168財經報導，「中國數位資產交易平台」的啟動，代表國家隊正式入場，標誌著數位資產的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式將逐步明確並建立相應的規則和標準，數位資產二級交易市場將迎來合規健康可持續發展階段。

華版數位版權服務中心總裁尹濤表示，平台的交易牌照是依託於中國數位交易所，交易標的物是相關的數位藏品、數位版權，具體哪一類商品目前還未確定。

「中國數位資產交易平台」由中國技術交易所、中國文物交流中心、華版數位版權服務中心股份有限公司聯合建設。公開資料顯示，中國技術交易所是由科技部、國家知識產權局、中國科學院和北京市人民政府聯合共建的國家知識產權和科技成果產權交易機構。

可以看出，「中國數位資產交易平台」是依託中國技術交易所的國家級交易所屬性，發揮交易所的交易職能，為數位資產交易業務制定完善的交易制度、規範的交易體系、科學的交易流程、安全的結算機制，夯實數位資產交易業態的底層基礎設施建設，為交易全流程服務保駕護航。

過去兩年，NFT藏品在中國交易員中很受歡迎，但方式與世界其他地區不同。根據國家法律，NFT在中國不能用加密貨幣購買，它們不被稱為NFT，而是數位收藏品。數位藝術品在封閉的、高度監管的平台上進行交易。本月早些時候，中國一家法院裁定數位資產與電子商務網站上銷售的商品具有相似的產權，這被視為數位資產保護的重要里程碑。

「中國數位資產交易平台」以「中國文保鏈」作為可交易數位資產的唯一可信存證服務平台，為機構及個人用戶提供數位資產的登記、確權、存證、維權監測、版權保護服務。

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