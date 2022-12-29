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Google停建明州資料中心 伺服器傳利空不利台廠供應鏈

財經新聞組／綜合報導

外電報導，Google在美國明尼蘇達州投資6億美元的資料中心建設無限期延後，是繼Meta暫停在丹麥的資料中心擴張計畫之後，近期又一雲端大咖資料中心建設喊停，透露原本市場看好的伺服器應用也面臨烏雲籠罩。

法人憂心，Google明尼蘇達州資料中心建設大案停擺，將不利廣達、英業達、信驊、勤誠與營邦等供應鏈後續接單。

明尼蘇達的明星論壇報報導，Google原訂投資6億美元，位在明尼蘇達州Beck的資料中心設施建設已無限期延後。上周Meta位在丹麥的資料中心擴張計畫也暫停，而且Meta還擱置在美國阿拉巴馬州與德州的計畫，並專注在人工智慧發展。

外電報導指出，由Meta與Google等雲端大咖先後暫停資料中心的擴張來看，可能成為趨勢，這主要是受到供需與經濟因素的衝擊。

法人指出，廣達目前是台灣最重要的伺服器代工廠，據了解，廣達統包Google伺服器逾五成訂單，並拿下Meta約五成伺服器組裝訂單，兩大客戶不約而同宣布大型資料中心計畫喊卡，廣達面臨大挑戰。

廣達一向不評論單一客戶與產品。廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，2023年廣達伺服器持續以兩位數成長，但是成長幅度低於今年，主要是受到大環境不佳，以及今年成長幅度較高、墊高基期所致。

英業達則拿下約三成Google伺服器代工訂單。英業達董事長卓桐華之前表示，2023年伺服器業務仍然成長，成長主要動力是來自資料中心，雖然近期雲端伺服器產業有些雜音，但是並沒有看到資料中心成長的腳步放緩，例如微軟就一直在成長。至於企業端伺服器包括惠普、戴爾與聯想等，是會比較衰退一點，綜合整體伺服器業務來看，明年仍然是兩位數成長。

針對Google資料中心喊暫停，伺服器機殼廠均不予置評。不過，由於明年英特爾與超微（AMD）均會推出新世代平台，將有助於於換機與升級需求，進而帶動伺服器機殼成長，推升營收成長動能。法人認為，勤誠與營邦目前的產能以及技術能力相當具有競爭力，除非市場需求突然反轉，否則明年應該仍是偏正向。

Google 雲端 明尼蘇達州

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