年貨節來了 淘寶、京東、拼多多拚場搶市

京東將年貨節活動畫分為預熱期、臘八跨年期、場景期、小年期和春節送貨期五個階段。（路透）

臘月已至，距離春節也不遠了，中國電商 行業年底最後一個繁忙時段「年貨節」登場，其中淘寶拚命搶流量，京東、拼多多 平台則是狂撒錢，為年度業績目標進行最後衝刺。

平台如此拚命的原因，就是受疫情、通膨上升等因素影響，年內幾個電商購物節表現不及預期，不再公布GMV（總站成交金額）的雙十一聲量漸小，雙十二更是直接被遺忘，年貨節成為整個電商行業的最後希望。

新浪財經報導，今年的年貨節，各大平台的前期準備工作各有側重，向來懂營銷且流量焦慮最突出的阿里淘系電商費盡心思吸引用戶關注，成為年貨節前哨戰中宣傳力度最大的平台。

除了不再發放購物券、取消跨店滿減活動外，還要推出元宇宙 直播，在上線後，用戶可以透過數位分身，在直播間觀看城市大螢幕實時直播，直接線上下單、線下收貨，交易流程和常規直播間無異。

淘系電商一直十分重視開發元宇宙、AR等沉浸式購物功能，早在推出元宇宙直播間之前，淘寶直播就推出「未來城」項目，讓用戶在線上試穿、下單，同樣可直接在線下收貨。

目前，淘寶、天貓都為元宇宙直播和未來城提供了大量引流入口，試圖打造成平台的新名片，淘寶直播甚至配套推出了品牌店尖貨、水晶島探險等八大場景，向用戶提供各種新鮮玩法。

拼多多2023年年貨節在12月26日啟動，活動持續整整15天，平台投入30億（人民幣，下同，約4.3億美元）的站內資源和紅包雨。統計顯示，在去年年貨節期間，拼多多絕大部分品類商品的最高補貼比例達到60%，今年的補貼力度相信也絕不會低於這個數字。

京東則將整個活動畫分為預熱期、臘八跨年期、場景期、小年期和春節送貨期五個階段，分別提供不同的優惠和玩法，其中既包括滿300減40的傳統滿減活動和限時紅包雨，也支持優惠券、總價促銷、京豆等多重權益的相加使用。

快手在早前召開的年貨節商家大會上公布寵粉專場、百大主播盛典、地道年貨品類日和商業化共建紅利四個專項活動，承諾為商家、主播提供流量和資金扶持。

抖音同樣在本月早舉行年貨節招商大會，繼續打造抖音好物節招牌活動外，重啟過去兩年大獲成功的好物直播間、大咖直播間等玩法，同時還推出全新的家鄉年貨直播間。