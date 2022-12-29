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中國能源、汽車、ICT相關企業 掀出海熱潮

記者葉文義／綜合報導

近期中國不少地方企業包機組團赴海外搶單，在地方政府加大招商引資的同時，企業「出海」意願日益強烈。據第一財經從多家跨國諮詢公司瞭解到，近期在能源、汽車、ICT等相關領域企業「出海」的需求顯著上升。

近年來，中國ICT領域的企業紛紛加大對海外市場的拓展布局。中信國際電訊CPC歐洲業務副總裁張濤表示，中國企業「出海」所關注的問題從網路連接轉向資料中心，現在又從資料中心轉向對雲和安全的需求，這種對安全需求增長的趨勢與跨國企業越來越重視網路資訊安全的趨勢一致。

隨著智慧網聯汽車近年的發展，中國新能源車企的「出海」需求也大幅增長。對此，張濤表示，對於在當地長期運營的企業而言會有很多經驗，但如果是剛剛「出海」的中國企業，則需要花更多時間去理解當地的政策法規，否則最終可能影響在當地的運營。

歐盟此前發布「通用數據保護條例」（GDPR），規定了哪些類別的數據必須留在歐盟境內。張濤指出，在法律法規方面，歐洲市場的特點在於規管各方面比較清晰且嚴格，違反規則的成本和代價非常大，不管是從關於數據隱私還是消費者權益保護方面來看，企業都需要格外小心，要明確哪些數據可以走出歐盟，哪些必須要存儲在歐盟境內。

歐盟 汽車 隱私

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