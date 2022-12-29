華為專利變現 與雙B、保時捷、賓利等簽授權協定

華為與BBA（賓士、寶馬、奧迪）等達成專利授權，全球1500萬輛車用華為技術，不受出口管制。（新華社）

在美國制裁打壓下，華為 正積極擴大專利授權，想辦法變現。據IT之家，華為智慧財產權部全球負責人樊志勇近日向日經新聞表示，已將技術專利授權給賓士、寶馬、奧迪和保時捷等頂級車企，透過與主要汽車 製造商簽署授權合約，預計相關技術將在每年1500萬輛新車上亮相。

這也意味著在每年全球生產的7000萬輛乘用車中，將有超過20％採用華為技術。

除了四家德國汽車製造商外，華為還與日本速霸陸、法國雷諾、義大利藍寶堅尼和英國賓利簽署了授權協定。樊志勇表示，華為在2022年簽署了20多項新的或擴展的專利授權合約，涵蓋智慧手機、聯網汽車、網路和物聯網的技術，僅在汽車行業大約與15家汽車製造商達成使用華為先進無線技術的交易。

華為在12月還曾宣布與三星電子以及OPPO達成類似的交叉授權合約。此外，華為和諾基亞近日也延長2017年首次達成的專利授權合約，同時解決因此事引起的法律糾紛。

樊志勇表示，專利授權合約讓華為不僅可以與中國和外國公司打交道，還可以創造收入，「專利是公開的，不受出口管制。我們還與美國公司就交叉許可交易進行交易。」外界則解讀，與國外企業達成專利授權合約不僅能幫助華為獲得急需的收入，還能使華為與國外實體市場保持穩定聯繫。

據路透此前報導，華為美國首席智慧財產權法律顧問Steven Geiszler透露，在截至2021年的過去三年中，華為全球專利授權收入約為12億美元，相當於每年都有數億美元的收入，2022年獲得的專利收入將連續第二年超過其支付給其他公司的專利費用。

Steven Geiszler並稱，透過獲得研發投資 的回報，華為可以進行再投資和再研發。

據了解，華為在5G無線通訊領域積累了大量專利資源。據日本NGB智慧財產權研究所數據顯示，華為在公開的5G專利技術數量上已領先高通、三星、LG電子等企業。

公開資料顯示，截至2021年底，華為在全球共持有有效授權專利4.5萬餘族（超過11萬件），90％以上專利為發明專利。華為在中國國家智慧財產權局和歐洲專利局2021年度專利授權量均排名第一，在美國專利及商標局2021年度專利授權量位居第五。