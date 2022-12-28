解封拚經濟 北京上海廣東安徽帶頭衝

中國國家發改委27日表示，已召開穩住經濟大盤影音連線會議，並聽取四個經濟大省市的工作情況。（美聯社）

中國解封後全力拚經濟，將由北京 、上海、廣東及安徽等經濟大省市帶頭衝，中國國家發改委27日表示，已召開穩住經濟大盤影音連線會議，並聽取四個經濟大省市的工作情況。

中新經緯報導，中國國家發改委指出，為落實12月20日中國國務院 常務會議精神，根據國家發改委主任何立峰重要指示要求，已於26日召開穩住經濟大盤督導服務影音連線工作會，聽取北京、上海、廣東、安徽等四省市相關工作情況介紹，協調解決政策落實中遇到的困難和問題，做好督促和服務工作。

中國國家發改委副主任胡祖才出席該會議並講話，中國國家發改委副秘書長楊蔭凱主持會議，並以影音連線到北京市、上海市、廣東省、安徽省，由當地發改委部門官員匯報相關工作情況。

中國國家發改委要求，四省市要加大工作力度，抓住時間窗口，扎實推動政策性開發性金融工具專案形成更多實物工作量，同時，狠抓任務落實，統籌推進保交樓、穩就業、保供穩價等穩經濟一籃子政策措施落地見效，全力以赴做好歲末年初各項工作，促進經濟進一步回穩向好、實現明年好的開局。

據了解，中國國家衛健委宣布進一步解封後，各個部會就動起來拚經濟，尤其負責經濟規畫事務的中國國家發改委，立即動員旗下各省市的發改委部門緊盯各項工作進度，希望在最短的時間內，穩住宏觀經濟局勢，並讓各個投資 案動起來，帶動經濟成長。

中國國家發改委27日並公布「浙江、安徽、湖北、四川等省深化投資專案審批制度改革促進投資高品質發展典型經驗的通知」指出，為進一步加強經驗交流，決定對浙江、安徽、湖北、四川等四省深化投資項目審批制度改革的典型經驗做法予以推廣。

「通知」提出，著力推進簡政放權，促進投資便利化水準不斷提升，大力推進企業投資專案承諾制、區域評估、標準地等改革舉措，進一步激發企業投資活力，依託全國投資專案線上審批監管平台，優化涉企審批服務，持續推進投資審批「一網通辦」。