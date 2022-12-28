中國車市露疲態銷售雙降 僅比亞迪年度銷量KPI會達標

中國車市露出「疲態」，除了比亞迪，其他車企年度銷量KPI跳票。（取材自微博）

在中國業內滿懷期待年底出現「翹尾」的行情下，汽車 市場卻露出些許「疲態」，中國汽車工業協會發布的最新汽車產銷數據顯示，11月的車市表現雙降（較上月、較去年同期雙雙下降），中汽協將2022年全年汽車總銷量從2750萬輛調整為2680萬輛。除了比亞迪，其他車企年度銷量KPI跳票。

中國消費者報報導，11月的車市銷量為232.8萬輛，與上月相比下降7.1%，同較去年同期下降7.9%，終結了自6月以來持續多月的正增長走勢。

不得不說，在汽車市場衝擊全年銷量目標的關鍵點上，車市「雙降」的結果有點出乎意料。

中汽協副秘書長陳士華表示，受市場環境對汽車消費市場衝擊，消費者購車需求釋放受阻，終端汽車市場表現低於預期，供給端節奏放緩，為汽車市場穩定運行帶來較大壓力。

陳士華指出，由於11月車市表現「雙降」，將2022年全年中國汽車總銷量從2750萬輛調整為2.680萬輛，預計年增調整為2%。

不過11月新能源車銷量為78.6萬輛，年增72.3%，刷新了歷史最高紀錄，11月新能源車市場滲透率達到33.8%，穩定地保持在三成以上。

中汽協數據顯示，今年前11月的新能源車累計銷量突破了600萬輛大關，市場佔有率達到了25%。這代表中國已提前三年完成國務院 印發的新能源汽車產業發展規畫（2021—2035年）當中新能源汽車將在2025年滲透率達到25%的目標。

中汽協預測，2023年新能源車市場將保持較快發展勢頭，新能源車市場銷量將達到900萬輛，年增35%。

虎嘯網報導，最新銷量數據顯示，比亞迪11月共銷售23.04萬輛新車，年增幅度達到152.6%，並且連續三個月單月銷量突破20萬輛。比亞迪也在11月提前完成了全年150萬輛的銷量目標，且按照比亞迪現在的漲勢，全年將突破180萬輛。

除了比亞迪超額完成目標之外，其餘的幾家自主品牌廠商很大機率都無法完成任務。

從目前的情況來看，長安汽車是最有可能在12月衝擊90%完成度的選手。吉利汽車和奇瑞汽車，能夠追到80%以上的完成度，就已經算是挽回顏面。而唯獨只有長城汽車，是勉強才完成了一半的年銷售任務。距離年初誇下的190萬輛的年度銷量目標，相去甚遠。