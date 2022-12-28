清零政策+地緣政治風險 全球汽車鏈悄悄「去中化」

供應鏈轉移對於利潤不高的汽車業而言仍得付出不小的代價。（路透）

歐美汽車 製造商為節省成本而大量委外下單的推波助瀾之下， 中國在短短20年間躍居全球首屈一指的汽車零件供給來源，不過，跨國業者如今又不約而同悄悄轉單，以降低對中國的依賴。

英國金融時報指出，汽車供應鏈 大挪移，是受到兩件事情發展的影響，一是新冠肺炎「清零」政策導致工廠動不動停工的不確定性；二是長遠考量到中國可能繼俄羅斯 之後和國際社會關係決裂，而在政治上出現更深的脫鉤。

福特汽車主管坎尼斯表示：「業者正掀起重新思考物流營運的風潮，供應鏈將是接下來十年的焦點。」福特汽車和通用汽車這一年多來已積極將零組件供應鏈移往中國以外地區。通用汽車的官員則說：「我們北美大部分的零組件已由北美供應，這幾年來供應鏈諸多考驗已強化我們供應來源的韌性。」

儘管大部分外國汽車製造商不太可能放棄中國這麼大塊市場，但他們預期從中國供應世界各地的零組件會逐漸減少，最終形成生產零組件和汽車專供中國市場的封閉供應鏈。

如此一來，外國業者就可以降低對中國外銷零組件的依賴，一面又可確保自己在中國工廠的供應鏈無虞。

雪菲爾哈倫大學12月公布一份報告說，中國目前有四分之一外銷的零組件銷往美國，這數字也凸顯這20年來中國已壯大成為全球供應大國的地位。

俄烏戰爭爆發後，汽車業者私底下常拿俄羅斯的經驗相提並論，當時，從雷諾到賓士的汽車製造集團被迫結清或出售在俄羅斯的工廠，鈀金在內的材料則另尋貨源。

供應鏈轉移對於利潤不高的汽車業仍得付出不小的代價。RBC汽車分析師塔瑞楊說：「調整供應來源不難，難的是會被推升的價格。」供應鏈顧問梅布利說：「轉往中國以外地區，勞工和材料價都會漲。」

Stellantis執行長塔瓦瑞斯說：「中國不是唯一的選項，其他選擇很多，像是印度、墨西哥、還有北非和亞洲很多地方。」