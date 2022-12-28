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中國前11月工業利潤年減3.6％ 鋼鐵、石油加工業下滑最嚴重

記者葉文義／綜合報導

中國國家統計局27日公布今年前11月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7兆7179.6億元（約1兆1073.7億美元），年減3.6％，降幅較前十月擴大0.6個百分點。中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，主要受疫情反彈和需求不足等因素影響，企業經營壓力加大，利潤有所下降。

朱虹表示，今年前11月規模以上工業企業營業收入人民幣123.96兆元，年增6.7％，顯示企業銷售總體保持穩定增長。不過，11月工業生產有所放緩，企業經營壓力加大，但利潤結構持續改善。

前11月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣2兆4049.7億元，年增0.5％；股份制企業實現利潤總額人民幣5兆6412.0億元，下降2.8％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣1兆8378.5億元，下降7.8％；私營企業實現利潤總額人民幣2兆2636.9億元，下降7.9%。

在41個工業大類行業中，前11月20個行業利潤總額較去年同期增長，21個行業下降。

朱虹表示，個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中，鋼鐵、石油加工行業利潤同比降幅較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤大幅減少。剔除上述行業及企業，其他規上工業企業利潤年增長6.6％。

裝備製造業利潤繼續恢復，工業企業利潤行業結構持續改善。重點行業較快發展、成本壓力有所緩解，帶動裝備製造業盈利持續增長。前11月裝備製造業利潤年增長3.3％，增速較前十月加快0.1個百分點。

前11月基本消費品行業利潤保持增長。朱虹表示，各方面持續加大民生保障力度，強化重點產品生產供應，基本消費品行業利潤保持增長態勢。前11月酒飲料茶行業利潤年增長21.5％，保持較高增速；煙草、食品製造、文教工美、皮革制鞋行業利潤分別增長5.9％至8.6％。

朱虹表示，中國國內疫情反彈短期制約工業企業利潤恢復，「三重壓力」對工業經濟影響仍然較大。下一步，要全面貫徹國務院各項決策部署，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，保障產業鏈供應鏈暢通，著力擴大內需，激發市場主體活力，為工業經濟企穩回升創造更多有利條件。

利潤 疫情 國務院

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