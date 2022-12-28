台買氣冷推案熱 房市總銷逼2兆元

今年台灣房市面臨黑天鵝，下半年買氣由熱轉冷，但建商並未縮手，全年推案量直逼2兆元。

據591新建案統計，今年推案量總銷達台幣1.94兆元（約63億美元），年增逾一成，創歷史新高，包括個案數、戶數均年增一成，而全台新建案開價、成交價都創新高，目前均價已抵達5字頭，年增約一成。

591新建案分析，今年房市多空拉鋸，市場風向難測，加上央行 祭出限貸、限期開工等措施，不少已獵地的建商只能向前衝，加上疫情 導致營建成本及房價 飛漲，才會形成今年「買氣愈冷，推案愈熱」的現象。

各縣市方面，台北市推案總銷達台幣2393億元，年減20%，是七都中唯一衰退的縣市。591新建案指出，房價過高，目前大坪數產品買氣腰斬，小宅銷況也開始放緩，建商除去化餘屋，也逐漸將重心轉向新北、桃園等地，導致全面量縮。

新北市總銷達台幣4357億元，年增3％，受惠北市買盤外溢，加上重劃區新案挹注，得以維持熱度，如三重今年在「都廳大院」、「冠德心天匯」等百億元指標案進場，案量突破台幣900億元，為各行政區最高。

桃園今年推案悉數上揚，戶數2.7萬是全台最高，主因除青埔、小檜溪及A7等一級戰區穩定供給，建商開始布局蛋白區，如蘆竹今年有「安美大望」、「築心匯」等指標案進場，案量衝到近台幣400億元。