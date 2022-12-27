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中IC設計業銷售額 年增16.5％ 仍處高速增長

記者葉文義／綜合報導
今年中國IC設計業銷售額預計為人民幣5345.7億元，較去年增長16.5％。(取材自新華網)
今年中國IC設計業銷售額預計為人民幣5345.7億元，較去年增長16.5％。(取材自新華網)

中國半導體行業協會積體電路設計分會理事長魏少軍26日表示，雖然2022年中國IC設計企業數量增速出現近年來首次下降，但產業仍處於高速增長階段，2022全行業銷售額預計為5345.7億元（人民幣，下同，約767.05億美元），比2021年的4586.9億元增長16.5％。

據騰訊網報導，魏少軍指出，2022年中國IC設計行業呈現五大特點。一是中國龐大的市場規模是IC設計行業最強有力的支撐。今年在疫情不斷反覆的情況下仍然取得16.5％的增長，雖然該數據比前兩年有所回落，但仍然維持高速增長，其主要原因是中國龐大市場的強有力支撐。

二是全球晶片荒現象提振了積體電路市場。魏少軍指出，此次全球缺芯持續的時間之長、影響範圍之大確實罕見。短期來看，缺芯會導致下游廠商加大訂貨，使得晶片設計企業的市場走向繁榮。但從長期看，此次缺芯對於全球供應體系的影響極其深遠，各國和地區對現狀的不滿和擔憂，並希望將主動權掌握在自己手裡。

三是龍頭企業發展進入瓶頸期。今年十大晶片設計企業的發展乏善可陳，不僅增速大幅落後行業平均水準，甚至一些企業的發展出現倒退。企業的產品技術水準不夠高、研發投入不足、管理水準有待提高、管理層長期不穩定等都是造成企業發展遲緩的重要原因，還望引起產業界重視。

四是產業資源配置不合理。魏少軍指出，數量龐大的小微企業會繼續分散寶貴的產業資源。雖然在過去的幾年中，業內反覆強調要加大產業的集中度、加大企業的兼併重組力度，但是收效甚微，小微企業的數量每年都在增加。事實上，這些小微企業通常在狹縫中求生存，活得非常痛苦，但仍不願意被整合。這個問題亟須解決，否則不利於行業發展。

五是人才短缺成為制約發展的重要因素。目前，中國不僅缺乏領軍人才和骨幹人才，甚至還缺乏一般的工程技術人才。主要原因是積體電路人才培養體系不適應產業的發展，兩者不能形成同頻共振。

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