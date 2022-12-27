我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

中二線城市 房市政策放鬆 南京、東莞、佛山都有動作

記者黃雅慧／綜合報導
中國多地續鬆綁房市政策。（中新社）
中國多地續鬆綁房市政策。（中新社）

中國多地續鬆綁房市政策。廣東東莞26日宣布全面取消住房限購；而廣東省另一城市佛山9日也宣布解除限購；南京則一年內放寬三次限購政策，顯示今年底這波政策鬆動由三、四線城市蔓延到一些二線城市。

今年以來，東莞已多次放鬆房市政策。其中，今年7月的「解限」力度較大，短期內帶動市場成交量回升，當月商品住宅成交量創下年內新高的3689套。不過，東莞房市後繼無力，中指研究院監測數據顯示，東莞商品住宅11月成交套數回落至2741套。

南京市政府21日發布房市政策調整，規定外地人在南京購房不再需要社保等要件。同時針對人才集聚板塊區域在現行政策上，可再增購一套。

據中指研究院不完全統計，截至26日，中國多個城市針對樓市寬鬆政策發布超過千條措施，內容涉及優化限購、限貸、限售，調整公積金、調整限價、購房補貼與調整預售資金監管等。

在城市方面，杭州、成都、西安、武漢等城市自11月以來皆加大力度優化房地產政策，希望能夠提升購房需求。比如，杭州優化「認房又認貸」政策，降低二套房首付比率；西安、成都優化限購範圍，武漢則放鬆二環外購房資格等。

上證報報導，中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜分析，寬鬆政策的核心邏輯在於：一是給予房企融資支持，支持房企債務展期，緩解企業的資金壓力，穩定市場主體預期；二是為個人房貸提供支持，帶動市場銷售恢復；三是「保交樓」，解決預售屋交付問題，提振市場情緒，穩住購房者信心。

展望未來，陳文靜認為，未來政策力度有望進一步加強，核心一二線城市特別是核心二線城市，政策優化空間較大，如限購、認房又認貸等方面或將繼續調整。

12月鬆綁房市政策城市 資料來源：上證報、財經網
12月鬆綁房市政策城市 資料來源：上證報、財經網

武漢 寬鬆政策 房地產

上一則

中IC設計業銷售額 年增16.5％ 仍處高速增長

下一則

抖音跨界 搶攻網約車市場 強槓龍頭滴滴打車

延伸閱讀

救樓市 東莞全域即日起放開住房限購

救樓市 東莞全域即日起放開住房限購
買到「墓景房」要退款 建商拒賠 稱協議書有提到

買到「墓景房」要退款 建商拒賠 稱協議書有提到
台灣選邊站 劉兆玄證實：台積南京擴廠「停在那」

台灣選邊站 劉兆玄證實：台積南京擴廠「停在那」
新十條放寬防疫 中房市成交面積按月增4.9％

新十條放寬防疫 中房市成交面積按月增4.9％

熱門新聞

「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。（美聯社）

馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票 估明年經濟嚴重衰退

2022-12-22 19:10
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客