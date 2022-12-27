遼寧經貿團招商 首發日韓拓市場

遼寧省經貿代表團赴日韓，積極開拓市場。圖為2022遼寧國際投資貿易洽談會日前在瀋陽開幕。（新華社）

12月18日至12月25日，遼寧省首發經貿代表團赴韓國、日本 拓市場。在日韓期間，遼寧省經貿代表團累計推進涵蓋裝備製造、石化、汽車、信息產業、食品、新能源等領域超30個招商項目，搶抓出口訂單意向合約額超過35億元（人民幣，下同，約5.02億美元）。

中新社報導，在為期8天的經貿活動中，遼寧省經貿代表團通過點對點洽談對接、登門拜訪和舉行經貿交流推介會等形式，與南韓 和日本工商界新老朋友暢叙友情、共謀發展，全方位介紹遼寧省振興發展取得的新成果，成功地推介了一批招商引資項目，搶抓到一批出口訂單，並相繼拜會了中國駐南韓、日本領事機構。

在南韓期間，遼寧省經貿代表團先後與韓中交流協會、韓國進口協會、大韓貿易投資振興公社等韓國工商界朋友圍繞推進汽車、生物科技、食品、信息產業、人工智能等領域經貿合作，擴大對韓進出口業務展開全面對接。12月20日上午，遼寧省經貿代表團在首爾舉辦遼寧-韓國經貿對接會，60多名中韓嘉賓出席會議，場面熱烈，洽談深入。

在日本期間，遼寧省經貿代表團先後拜訪日中經濟協會、日本貿易振興機構等日本知名經貿促進機構和金融機構，日本經濟協會專務理事堂之上武夫、日本貿易振興機構海外戰略高管日向裕彌等一批日本工商界名人與代表團進行深入洽談對接，對中國疫情防控政策優化調整後，遼寧省經貿代表團能在第一時間出訪日本表示欽佩，對加強與遼寧省經貿合作充滿信心。

深挖「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）下新機遇是遼寧省經貿代表團出訪日本的重要內容。12月23日上午，遼寧省經貿代表團在日本大阪舉辦RCEP下新機遇新發展遼寧－日本經貿交流推介會。

遼寧省經貿代表團全面推介RCEP下遼寧省與日本開展經貿合作的機遇，大連市全面介紹大連自貿區RCEP國際商務區建設情況，以及鼓勵日本企業落戶大連政策。大連越洋物語、萬眾雲倉等10個項目現場簽約。平成商事、西日本總商會等日本企業與遼寧省赴日企業代表近百人參會對接，推介了一批投資項目，現場簽約貿易成交金額9.2億元。

此外，在南韓和日本期間，瀋陽市重點圍繞拓展汽車產業鏈推動了與南韓企業SK E&S的氫能產業合作等項目；大連市重點推進日本岩谷產業公司與大連德泰能源成立合資公司等項目；丹東市先後與SK實業就加快建設投資東北亞產業園項目、與日本阿爾卑斯集團就丹東工廠擴建增加產能達成協議。