紫光聯手國企 成立紫粵公司 投資半導體 強攻晶片設計、製造

紫光集團自今年7月完成重整後的首個半導體投資項目來了。（新華社）

紫光集團自今年7月完成重整後的首個半導體投資 項目來了。據中國工商查詢平台天眼查資料顯示，紫光集團與廣東國企合資的紫粵半導體有限公司（下稱：紫粵半導體）日前成立，經營範圍含積體電路晶片 設計及服務，積體電路晶片及產品製造等。

紫粵半導體註冊資本人民幣1億元（約1430萬美元），紫光集團持股80％，其餘20％股份由廣州灣區 半導體產業集團有限公司持有。據了解，廣州灣區半導體產業集團背後出資人包括廣州經濟技術開發區管理委員會、廣東省財政廳等。

半導體產業已成為廣東省重要產業規劃之一，廣東省、大灣區也逐步成為半導體等科技產業聚集的區域。廣東省工信廳在今年4月印發「2022年廣東省數字經濟工作要點」，其中明確提到要全面實施「廣東強芯」工程，加快大灣區半導體、廣大融智、智慧感測器三大產業建設，大力推動積體電路製造專案落地建設，推進深圳中芯國際、粵芯二期等重點項目建設投產。

據科創板日報援引知情人士透露，在廣州投資成立廣東紫粵半導體是紫光集團重點區域布局的一環，也是看好大灣區優勢，投資具有戰略性、引領性、前瞻性。

另按照2021年發布的「廣東省製造業高品質發展『十四五』規劃」，到2025年，廣東半導體及積體電路產業營業收入預計突破人民幣4000億元（約572億美元），積體電路設計水準進入國際先進行列，建成較大規模特殊製程生產線，產業鏈供應鏈自主可控水準進一步增強。

不過由於珠三角地區此前積體電路銷售曾以華為一家獨大，在受到美國方面制裁後，2021年該區域積體電路銷售額人民幣936.2億元（約133.9億美元），整體下降36.9％，區域產業發展或面臨一定瓶頸。同時，深圳積體電路設計2021年銷售額從2020年的人民幣1300億元（約185.9億美元）下滑至人民幣697.1億元（約99.7億美元），從中國區域第一下滑至第三。

與此同時，據中國半導體行業協會數據，2021年長三角積體電路銷售額上升49％、京津環渤海上升76.7％、中西部上升40.3％。

廣東省為了發展半導體產業，也積極拉攏相關龍頭企業，紫光集團是中國國內具有重要影響力的大型綜合性積體電路領軍企業，旗下擁有多家上市公司或控股公司，比如紫光股份、紫光國微、紫光展銳、長江存儲等，涉及晶片、存儲、安全、雲計算等多個領域，重整後的新紫光自然成為廣東亟欲拉攏的產業集團之一。

上述知情人士指出，紫光集團將積極與大灣區的上下游生態鏈企業協作共贏，也會與廣州市有更多產業合作，有利於該集團在大灣區實現集群式發展，進而打造良好的產業生態。