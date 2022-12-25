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中國明年經濟是否復甦 這三大題材值得關注

編譯林奕榮／綜合外電
MarketWatch指出，重新開放、消費反彈和房地產，是攸關中國明年經濟復甦的三大題材。 （歐新社）
MarketWatch指出，重新開放、消費反彈和房地產，是攸關中國明年經濟復甦的三大題材。 （歐新社）

全球第二大經濟體中國今年歷經逾30年來政治上與經濟上最動盪的一年後，投資人亟欲了解中國經濟2023年的動向；財經網站MarketWatch報導，若中國能挺過目前的新冠疫情病例激增，加上政府對產業的支持，以及預期中的消費反彈和目前當局對房地產產業的援助，將有助中國經濟明年的復甦。

重新開放

中國鬆綁境內的清零措施後，正緩慢但持續對外國旅客和商務人士重新開放。中國媒體日前報導，明年1月起將取消入境者集中隔離的規定，只需在家中或飯店隔離三天。

不過，疫情前的中客出境熱潮，預料不會迅速恢復；顧問公司Oliver Wyman的調查顯示，4,000名受訪的中國消費者中，逾半數表示至少未來幾個月到一年內不會出國旅遊。

消費反彈

疫情爆發以來多數時間，中國的做法與許多先進國家不同，並未採取大規模的刺激措施，而是推出供給面的支持，例如推動基礎設施計畫，較不重視刺激國內消費。同時，民眾在不確定時期的消費意願也降低。

這種情況近來正在轉變，在中國國家主席習近平上周主持的年度中共中央經濟工作會議上，官員宣布「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」，相關措施包括支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費等。

房地產

中國房地產業去年瀕臨崩潰，直到政府持續增加支持力道。習近平11月時表示，將推出一系列新措施，包括要求貸款方增加對開發商的貸款，以及支持私民營房地產公司發行債券。

Matthews Asia投資策略師羅福萬（Andy Rothman）表示：「這種務實的調整，應該能讓新屋銷售在2023年下半年穩步復甦。

房地產 疫情 貸款

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