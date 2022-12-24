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2023更艱困 蝦皮母公司冬海集團 凍薪、減發獎金

編譯季晶晶／綜合報導
迎接2023年全球經濟環境惡化的挑戰，蝦皮母公司凍薪並砍年終獎金。（取材自蝦皮購物）
迎接2023年全球經濟環境惡化的挑戰，蝦皮母公司凍薪並砍年終獎金。（取材自蝦皮購物）

蝦皮購物母公司冬海集團的股價大跌超過4%，因為創辦人兼執行長李小冬宣布，該公司將凍結大部分員工的薪資，並減發今年紅利奬金，以備迎接2023年全球經濟環境惡化的挑戰。

彭博報導，李小冬本周發表內部備忘錄宣布，這家亞洲網路巨擘2022年經歷過千辛萬苦後，將聚焦獲利能力。李小冬警告，俄烏戰爭尚未結束和全球各地通膨嚴重，2023年將「更具挑戰性」。該公司不會為沒有升職的員工加薪。

冬海股價在紐約一度重挫達7.6%，跌幅後來縮小。李小冬備忘錄浮現的時機，正值其主要金主騰訊的創辦人馬化騰稍早罕見地在年終向員工「撂狠話」表示，騰訊的部分業務有可能被砍掉。

李小冬說：「我想向各位保證，我們能站穩腳跟開展2023年。必進行的重大改革，大部分都已完成。」他表示，雖然這樣的消息很難讓人接受，特別是在年底假期期間，但這些臨時且必要的措施有助公司走向更宏大、光明的未來。另外，他在備忘錄中也保證公司在明年伊始時會站穩腳跟，需要作出的重大改變都已完成。

這家遊戲和線上零售巨擘的市值今年來縮水達77%，因為投資人質疑該公司在利率攀升和競爭加劇時的前景。冬海集團代表拒絕對李小冬在該份備忘錄的發言置評。

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