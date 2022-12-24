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美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

中國29個城市新屋、40個城市二手房 價格均低於2020年

記者黃雅慧／綜合報導
中國房價跌回至兩年前，29個城市新房價格低於2020年；圖為福建省寧德市一處正在興建中的住宅。（中新社）
中國房價跌回至兩年前，29個城市新房價格低於2020年；圖為福建省寧德市一處正在興建中的住宅。（中新社）

中國房價跌回至兩年前，據中國國家統計局公布新房銷售數據，包括哈爾濱、太原等29個城市新房價格低於2020年，40個城市二手房價格低於2020年。

從新房來看，中國11月新房平均銷售價格為每平方米人民幣1萬166元（約1455美元），較10月微漲1.4%。但此前四年，因為有「金九銀十」傳統銷售旺季，新房價格在11月通常呈現上漲。2018年至2021年，各年的11月相比10月，新房銷售價格分別上漲4.42%、1.72%、1.08%和0.06%，平均漲幅是1.8%。今年上漲1.4%，低於前四年的平均值。

中國新房價格從2020年6月登上每平方米人民幣1萬113元（約1448美元）的萬元整數關口後，兩年多以來，一直在萬元左右震盪。在經歷二年五個月波動後，中國新房價格每平方米至今只變化了人民幣53元。

如果將新房價格具體到各城市，包括東北三省、河南、河北、山西、山東、天津等十個省的省會城市，也包括北海、常德等19個地級市新房價格低於2020年，甚至有城市從2020年後一直在下降，如湖南常德和廣西北海，今年11月，上述兩城新房價格比2020年分別下降13.5%和8.9%。

在二手房價格低於二年前的40個城市中，包括東北三省、河北、河南、山西、山東、天津等15個省的省會城市，以及牡丹江等25個地級市。

其中降幅超過10%的城市有四個，分別是牡丹江、哈爾濱、安慶和北海，其他城市降幅都低於10%。

除了房價以外，房市銷售狀況也不如兩年前。今年前11個月，中國新房銷售額僅人民幣10.42兆元（約1.4兆美元），相當於2020年全年、2021年全年的67%、64%。而今年11月新房銷售額也只相當於2020年6月的48%。

此外，房貸也相較去年同期也減少25%。2019年至2021年，各月的新增個人按揭貸款額多在人民幣2000億（約286億美元）以上。今年前11個月，個人按揭貸款只有2.19兆元（約3136萬美元），年減26%。今年10月和11月，新增個人按揭貸款分別是1753億元和1720億元（約251億美元和246億美），年減31%和42%。

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