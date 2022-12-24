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打炒房條例箭在弦上 台灣明年房市推案恐減3成

記者陳美玲／綜合報導
台灣打炒房條例箭在弦上，建商推案恐轉趨保守，初估明年推案量恐萎縮三成。（本報資料照片）
台灣打炒房條例箭在弦上，建商推案恐轉趨保守，初估明年推案量恐萎縮三成。（本報資料照片）

據台灣內政部「預售屋建案備查」最新資料，今年六都總推案件數逾1200筆、總戶數約11.38萬戶，推案最大量在桃園市，總計今年全國推案量約新台幣2兆元（約651萬美元）；房產專家預期，接下來在「平均地權條例」草案修法初審通過後，建商推案恐轉趨保守，初估明年推案量恐萎縮三成，創近五年新低。

據不動產開發公會、市調數據顯示，今年全國建商預售推案量初估在新台幣2兆~2.1兆元（約651萬美元～683萬元），較去年新台幣1.82兆元（約592萬美元）成長約一成；另外，在內政部「預售屋建案備查」最新資料顯示，今年截至12月22日，六都總推案件數逾1200筆、總戶數約11.38萬戶。

房產專家何世昌指出，去年房市買氣大好，推升開發商今年加碼推案意願，不料11月底地方選舉後，政府火速推動「平均地權條例」部分條文修正草案修法，並已經立法院初審通過，接下來在新法通過前後，新屋市場將瀰漫濃厚觀望氛圍，買氣恐受壓抑，建商推案信心大降，明年新建案市場推案量恐萎縮25~30%，明年全年全國推案量初估將量縮至新台幣1.5兆元（約488萬美元）左右，創下近五年新低量。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，「平均地權條例」初審過關，接下來新法若正式通過，將大大影響預售屋市場，以及建商未來推案方向與態度。由於此次修法主要針對抑制預售屋炒作情況，不排除未來在預售屋禁止換約後、市場供給量縮小，部分民眾購屋方向將從預售屋轉向成屋市場。

以縣市來看，今年建商在六都推案中，以桃園市推案件數、總戶數最多，雙雙居六都之冠，不僅推案件數279件，總戶數高達2萬7284戶；推案件數量居次的是台中市，今年新推案高達275件，總戶數達2萬2926戶；推案件數排名第三為台南市，新推案件數為230件，總戶數達1萬2837戶。

江怡慧分析，今年建商在桃園市推案火力一級戰區以中壢區勝出，不僅推案件數達45件最多，總戶數更飆上5015戶，衝破5000戶大關，其次為龜山和桃園區，分別以總戶數4832戶和4127戶居二、三名，新推案件數各達17、35件。

內政部

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