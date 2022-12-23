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烤鴨一哥全聚德賣白酒 變A股搶手妖股 7個交易日 6根漲停板

記者葉文義／綜合報導
中國「烤鴨一哥」全聚德要賣白酒，近日成了A股市場炙手可熱的妖股。（取材自微博）
中國「烤鴨一哥」全聚德要賣白酒，近日成了A股市場炙手可熱的妖股。（取材自微博）

中國「烤鴨一哥」全聚德近日變成了A股市場炙手可熱的妖股，從12月14日以來，7個交易日出現6根漲停板，股價從人民幣10.75元漲到17.83元，已經暴漲66％。

老字號全聚德這一輪股價飛漲，市場認為與12月19日全聚德在股票交易異常波動公告中提到其銷售自有品牌白酒事宜有關。全聚德表示，為拓寬產品線，公司採取委託加工方式推出兩款全聚德定製醬香型白酒「全聚德·1864」和「全聚德·傳奇」。

目前，全聚德天貓旗艦店裡，這兩款醬酒已經上架，生產廠家寫的是貴州省習水縣土城鎮宋池老窖酒業有限公司。不過，在京東的全聚德官方旗艦店裡，這兩款白酒還沒有出現。

由於股價飆漲，近日多名投資者在上市公司互動平台詢問全聚德公司有關酒類銷售的情況。有投資者問，對生產這兩款醬香酒的企業，全聚德占多少股份。全聚德回應稱，公司對白酒生產企業未持有股份。

與此同時，全聚德12月21日的股票交易異常波動公告也提示了多項風險。首先，全聚德直言，公司以委託加工方式推出的兩款醬香型白酒剛剛上市銷售，業務收入占比較小，未來是否能為公司帶來良好的業績回報，尚具有較大的不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

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