首檔中韓半導體ETF 在上交所掛牌上市

中國境內首檔可投資韓國半導體龍頭的ETF--華泰柏瑞中韓半導體ETF，於22日在上交所掛牌上市。同日，有4檔中韓合編指數ETF在韓交所上市。(新華網)

中國境內首檔可投資 韓國半導體龍頭的ETF--華泰柏瑞中韓半導體ETF，於22日在上交所掛牌上市。同日，有4檔中韓合編指數 ETF在韓交所上市。

上交所黨委委員、副總經理王紅指出，中韓半導體ETF是中國境內首檔投資韓國市場的跨境ETF，也是中國境內首檔中韓合編指數ETF，對於深化中韓金融合作具有重要意義。

據中國證券報，中韓半導體ETF追蹤的是兩國指數機構聯合編制的跨境指數，這是上交所繼ETF互掛、滬港ETF互聯互通之後推出的又一類ETF跨境投資新模式。

具體來看，該產品追蹤的中韓半導體指數由中證半導體15指數和KRX半導體15指數按照等權重合併組成，可說是中韓兩國半導體行業龍頭的「強強集結」。前五大成分股份別為三星、SK海力士、紫光國微、中芯國際、兆易創新，均為耳熟能詳的中國國內外知名半導體廠商。

中國半導體行業發展迅速，近期更加速尋求科技自立自強的步伐。韓國在先進製程晶片 製造和記憶體晶片生產的技術優勢，能有效彌補中國中國半導體產業的短缺，同時中國中國又是韓國半導體產業的最大出口市場。兩國半導體產業鏈供應鏈的高度互補性和巨大的合作空間，使得這檔ETF備受市場期待。