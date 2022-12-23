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台灣明年經濟成長率 中研院估僅2.41％

財經新聞組／綜合報導

經濟景氣不妙，繼中央銀行預估台灣今、明經濟成長率都不保3後，中央研究院經濟研究所也雙雙下修今、明年的經濟成長率至2.94%、2.41%，是「唯二」預測今、明年都不保3的主要經濟研究機構和政府機關，而中研院對明年的預測值也是各機構最悲觀的。

除了對明年經濟成長保守看待，中研院也預測明年消費者物價指數（CPI）年增率仍高於2%、達2.15%。高於主計總處和央行預測的1.86%、1.88。中研院經濟研究所兼任研究員周雨田指出，「央行對明年物價預測可能誤判」，並認為持續升息仍有必要。

周雨田說，經濟下行已是必然趨勢，而且已經在發生，他並將明年的台灣經濟定調為「外需劇減、景氣趨緩」。由於俄烏戰爭衝擊持續，全球通膨高漲，美、歐快速升息，影響終端需求，連帶台灣出口與投資嚴重受創，今年第4季已出現外需遽減，而且通膨會持續到2023年，都是造成景氣趨緩的最大因素。

明年物價指數低於2%希望不高

在物價方面，周雨田點名央行對於物價情勢「有點輕忽」，除核心CPI下跌不易，再考量房租、電價等因素，「明年物價指數，我覺得要回到2%以下希望不高」。央行官員回應，各機構對事件判斷、假設條件不同，會影響到預測值，中研院可能假設明年油電價格回歸市場機制，或是把預測組成納入俄烏戰爭持續等不確定性因素，都會影響通膨率預測值，因此還是要回歸到預測的模型組成有哪些。

至於國內廠商又是如何看待景氣前景，根據中經院昨天發布的「2022年下半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業今年下半年營運狀況連續兩個月緊縮，指數跌到37.9%，是兩年半以來最快緊縮速度，且預期明年上半年持續緊縮，指數38.1%；製造業利潤率則是連續3期下降，且預期明年上半年又比今年下半年下降速度更快，都是創編以來的首見。中經院院長張傳章表示，製造業對未來1年營運狀況展望持續緊縮，原因是國際大環境不佳，主要國家經濟有衰退疑慮。

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