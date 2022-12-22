胡潤評選外商在中投資榜 鴻海擁75萬名員工蟬聯榜首

2022年中國外商投資企業百強榜，鴻海以在中國擁有75萬名員工蟬聯榜首。（路透）

胡潤研究院21日發布「2022年中國外商投資企業百強榜」列出了對中國經濟貢獻較大的100家外商。榜單上，鴻海 精密以在中擁有超過75萬名員工蟬聯榜首，大眾汽車 保持第二，蘋果則排名第三，上升一位。

榜單評選方式參考該企業在中國區的銷售額和員工數量兩個維度進行綜合評分。該榜單為胡潤研究院連續第二年發布。

榜單顯示，百強企業去年在中國區銷售額共7.6兆（人民幣，下同，約1.09兆美元），相當於中國全年國內生產毛額（GDP）的7%，平均每家企業年銷售額760億元。在中國共有將近300萬名員工，平均每家企業3萬名員工。

而這百強企業中，有59%直接面向消費者，41%是B2B企業。81%銷售實體產品，19%銷售軟體或服務。汽車、消費品、醫療健康和消費電子行業上榜企業最多，前四大行業占百強近一半。

胡潤資訊顯示，百強企業平均於1967年進入中國市場，即平均在中國經營了55年，其中18家企業在中國已經有100多年的歷史，六家企業是最近20年才進入中國市場的新勢力。

從國家來看，百強企業中，來自美國的企業最多，有36家；日本和英國並列第二，分別有14家，德國 第四，有11家，法國7家。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，百強中有六成直接面向消費者的品牌，包括大眾、蘋果、三星、沃爾瑪、LV、Nike、可口可樂等;有四成是「幕後英雄」，比如全球第一大手機代工廠鴻海精密，全球最大的汽車零組件供應商德國博世（Bosch）等。

胡潤說明，這份榜單製作不易，因各家企業財報所披露的中國相關內容有較大差異，其中52家企業在年報中直接披露了中國或大中華地區的銷售額，兩成企業披露了亞洲或亞太地區的銷售額，餘下的企業僅披露了全球或除歐美外地區的銷售額。他希望該榜單能幫助民眾了解哪些外商對中國的經濟貢獻較大。