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中國鋼鐵業重組 中鋼併入寶武「央企少了一家」

記者林宸誼／綜合報導
大鋼企時代，寶武集團加速了兼併重組的步伐。（取材自中國寶武官網）
大鋼企時代，寶武集團加速了兼併重組的步伐。（取材自中國寶武官網）

中國鋼鐵企業又有重磅重組，中國國資委網站發布，經報中國國務院批准，寶武鋼鐵集團與中鋼集團實施重組，中鋼集團整體畫入寶武鋼鐵集團，不再作為國資委直接監管企業。

「央企名錄」12月21日更新顯示，中鋼集團有限公司已不在名單中，國資委監管的央企總數已由98家變為97家，「央企少了一家」。

寶武集團兼併重組。資料來源：財經新聞組整理 製表：林宸誼
寶武集團兼併重組。資料來源：財經新聞組整理 製表：林宸誼

新華社報導，早在2020年10月，國資委決定，將中鋼集團委由寶武集團託管，中鋼集團旗下上市公司中鋼國際、中鋼天源也一併畫入。

新京報報導，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，從寶武整合中鋼來看，鋼鐵行業的兼併重組已由產能整合走向產業鏈整合發展。

據蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，中鋼集團在澳洲、南非等地有鐵礦石等礦產資源投資，可以進一步擴大寶武集團的海外權益規模。

同時，中鋼集團在工程技術服務以及設備製造方面的服務體系，也可以提升寶武集團的綜合能力，而且寶武集團龐大的分支體系也會成為中鋼未來服務的重點對象。

清華大學中國現代國有企業研究院研究總監周麗莎指出，中國鋼鐵產業集中度較低，導致在資源掌控能力、市場有序競爭、技術研發創新、節能降耗減排等產業協調發展的重大問題上，缺乏行業約束力和自律能力。

華夏時報報導，寶武集團是由寶鋼集團與武鋼集團於2016年合併而來，在「大鋼企時代」寶武集團之後更是加速了兼併重組的步伐，2019年「收編」馬鋼， 2020年透過無償接收太鋼集團51%的股權，成為太鋼集團控股股東；並進一步變為重慶鋼鐵的實際控制人。

每日經濟新聞報導，寶武集團在2020年鋼產量達到1.15億噸，實現「億噸寶武」的歷史性成就，並問鼎全球鋼企之冠。在2022年「財星雜誌」發布的世界500強榜單中，寶武集團首次躋身前50強，排名第44位，續居全球鋼鐵企業首位。

截至目前，寶武集團旗下共有七家上市公司，分別是寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不鏽、八一鋼鐵、韶鋼松山、重慶鋼鐵和寶信軟體。

中鋼集團主要從事冶金礦產資源開發與加工，冶金原料、產品貿易與物流，相關工程技術服務與設備製造，旗下三家上市公司，分別是中鋼國際、中鋼天源、中鋼洛耐。

重組 國務院 澳洲

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