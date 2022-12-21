打壓網路告一段落？ 中國高層再度發聲力挺網路業

中國國務院總理李克強。 （取材自新華網 ）

中國高層再度發聲力挺網路企業，中國國務院 總理李克強 21日在國務院常務會議上強調，支持民營企業提振信心，支持平台經濟健康持續發展。

這也是中共總書記習近平日前在中央經濟工作會議中力挺民營企業之後，再度有中國高層發聲支持民營企業，李克強並點出網路企業為主的平台經濟重要性，但也再度強調堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）。

李克強說，今年穩就業 穩物價、穩住經濟大盤工作成果極為不易，當前經濟恢復和回穩，但基礎還不牢固，要落實中央經濟工作會議精神，堅持發展是第一要務，突出做好穩就業穩物價工作，保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好。

李克強表示，實施穩經濟一籃子政策和接續措施，為應對超預期因素衝擊、推動經濟運行由下滑轉為回穩發揮了重要支撐作用，這些政策措施仍有釋放效應空間，現在工作做好了，對明年穩增長也會起更多成效，要抓住時間窗口，狠抓政策落實。

李克強指出，要落實穩經濟一籃子政策措施抓好填平補齊，確保全面落地，並推動重大項目建設和設備更新改造形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的不得停工，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展，支持平台經濟健康發展，落實支持剛性和改善住房需求。

對於民眾近期囤藥防疫問題，李克強表示，要切實保障群眾防疫物資、用藥需求，並加強國際合作，合理進口急需品。

在穩就業方面，李克強指出，落實企紓困舉措，扎實做好大學畢業生就業工作，支持以創業帶就業，整治拖欠農民工工資問題。