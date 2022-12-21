中國年底調降利率預期落空 專家估明年首季有望下調

2022年最後一次貸款市場報價利率（LPR）操作以「按兵不動」收官，讓外界期待年底調降利率的預期落空。（歐新社）

2022年最後一次貸款 市場報價利率 （LPR）操作以「按兵不動」收官，讓外界期待年底調降利率的預期落空，專家認為，為刺激信貸需求、拉動消費及提振房市，預估明年第1季有機會調降。

由於中央經濟工作會議釋放出更強的穩增長、擴內需、提信心信號，為進一步刺激信貸需求等，LPR存在下降的動力。

第一財經報導，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布12月LPR報價：1年期3.65%，5年期以上4.3%。利率均與11月相同，LPR已連續四個月保持不變。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，LPR報價未做調降，主要原因是12月中期借貸便利（MLF）操作利率保持穩定，LPR報價基礎沒有發生變化。

而近期市場利率上行較快，銀行邊際資金成本上升，削弱了報價行壓縮LPR報價加點的動力（LPR報價=MLF利率+加點）。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，金融支持房地產 16條處於政策觀察期、房貸利率重新定價日效應、信貸需求不足下，淨息差已處於歷史低位等多重因素影響，造成12月LPR報價沒有調降。溫彬表示，考慮到明年初銀行面臨「開門紅」任務，在信貸亟待發力的情況下，LPR調降可有效帶動實體融資成本下降，推動信貸擴張。

同時，金融支持地產16條措施推出後，房貸仍在低位徘徊，也需要信貸政策進一步配合，推動地產銷售和投資回升，明年第1季LPR調降存在可能，且以能夠更好支持實體經濟的5年期以上LPR調降最為必要。

由於民眾房貸重新定價日多為每年1月1日，主要依據前一年12月的5年期LPR報價，確定當年全年的存量房貸利率水準。

溫彬認為，報價行從維護全年資產收益角度考慮，推遲到2023年第1季再下調5年期以上LPR報價的可能，這樣既可以有效促進信貸增長，又給予自身進一步降低負債成本的時間窗口。

王青指出，為引導房地產市場儘快實現軟著陸，5年期LPR報價下調的迫切性較高，近期房地產市場持續處於低迷狀態，歲末樓市築底走勢仍在延續，房企信用風險也在持續暴露；當前居民房貸利率相對偏高，具備一定下調空間。