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連三黑 台11月外銷訂單大減23%

記者鍾泓良／台北報導
台灣經濟部統計處公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%。（本報資料照片）
台灣經濟部統計處公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%。（本報資料照片）

台灣經濟部統計處20日公布11月外銷訂單表現，訂單金額為501.4億美元，年減23.4%，陷入「連三黑」；今年前11個月累計達6146億美元，雖然仍創同期新高，但與去年同期比僅年增1.4%，勉強守正，全年面臨「正成長保衛戰」。

統計處預估，12月外銷訂單金額為470億美元至490億美元，年減約三成，恐連續四個月負成長。

統計處12月預估訂單金額出爐，可推估今年第4季及全年訂單金額。第4季預估訂單金額預估落在1525億美元至1545億美元，年減20.8%至年減19.7%；今年外銷訂單全年反常「溜滑梯」，高點落在第1季，第4季更是全年表現最差的季度。

統計處指出，第4季創全年最低點，自外銷訂單有紀錄以來僅出現過四次，上次出現為13年前的2008年金融海嘯。

推估全年外銷訂單金額落在6616億美元至6636億美元，年減1.9%至年減1.6%，全年恐守不住正成長。

經濟部統計處長黃于玲說明，近期國際經濟情勢仍處於高通膨、高升息、全球客戶「去化庫存」導致終端需求偏弱，以及俄烏戰爭、美中科技戰及中國大陸疫情升溫、經濟放緩等不確定性因素影響。

全年外銷訂單表現要有機會翻身，唯有大陸封控鬆綁帶動遞延訂單效果，供給及需求快速回填，但目前看來復甦力道及速度難以判斷。

展望未來，5G、車用電子、高效能運算等新興應用對半導體供應鏈需求持續，但難以扭轉局勢。

黃于玲補充，經濟部現階段無法預測明年外銷訂單，國際經濟機構 IHS Markit預測明年經濟成長1.6%，比今年初預測的2.9%減少1.3個百分點，以第1季呈現較低檔；全球經濟各項不確定性尚未排除，還是要靜觀其變。

據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，按接單金額計算動向指數則為45.6，預期12月整體外銷訂單金額將較11月減少。

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