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美元保單失寵 台銷售額減32%

記者廖珮君、齊瑞甄／台北報導

美元保單買氣一落千丈。據台灣金管會20日統計，10月美元投資型保單只賣了1.36億美元、美元傳統保單賣了4.19億美元，合計5.55億美元，投資型、傳統型及整體美元保單，三大單月銷售額都下探有該統計來的新低量。

累計今年前十月美元投資型保單賣了36.39億美元、年減57%衰退最大，傳統型82.77億美元、年減9%，合計銷售量119.16億美元、年衰退32%。銷售業績前三大，投資型是國壽、法巴和富邦；傳統型則是南山、台壽和新壽。

保險局副局長林志憲昨說，美元保單銷售量大降，又以美元投資型新契約保費腰斬最大，主因升息後，壽險公司做平衡商品結構，改推美元利變型保單所致，他坦言，若後續美國持續升息，投資型保單買氣仍會下滑。

壽險業者則說，今年美元保單銷售量頻破底，主因是市場預期美國聯準會將持續升息，美元定存息已逼5%、甚至有業者喊到10%，加上10月台幣仍續貶、美元利變宣告利率又僅3.6%，遠跟不上定存，讓資金續從美元保單、移往定存。

數據顯示，今年美元投資型保單新契約保費收入，僅1月仍維持9.68億美元的銷售榮景，3月起就一路下滑，7月一舉跌破2億美元到1.66億美元，8月至9月反彈無力，10月更進一步探到1.36億美元的史上新低紀錄。

美元利變壽險等美元傳統型保單也欲振乏力，6月銷量跌破7億美元降到6.93億美元，9月降到5.5億美元，10月進一步再降到4.19億美元，合計10月單月美元保單只賣了5.55億美元、年減67.5%。

12月壽險公司已拉高美元利變壽險宣告利率，主力保單上探3.6%，加上保費變便宜，希望提振美元保單買氣，據了解，若買氣依舊不振，可能在美國持續升息下，明年初宣告利率將會破4%。

金管會公布10月外幣保單新契約保費收入。外幣保單分美元、澳幣和人民幣，以美元保單占逾八成最大宗。今年美元保單銷量不佳、澳幣和人民幣也不見起色。

據統計，今年前十月澳幣保單新契約保費收入1.66億澳元、年減21%，人民幣保單新契約保費收入2.3億人民幣較去年同期腰斬，整體包括美元的外幣保單前十月新契約保費收入3896.7億元台幣、年減21%，主要還有台幣貶值等匯率換算因素。

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