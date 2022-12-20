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中鋰電池業 進入戰國時代 拚技術也拚產能

記者葉文義／綜合報導
隨著新能源汽車市場爆發，中國動力電池產業也進入戰國時代，各大業者不僅拚技術還拚產能。（新華社）
隨著新能源汽車市場爆發，中國動力電池產業也進入戰國時代，各大業者不僅拚技術還拚產能。（新華社）

隨著新能源汽車市場爆發，中國動力電池產業也進入戰國時代，各大業者不僅拚技術還拚產能。據電池網統計，今年鋰電池新公布的投資擴產項目就多達94個，其中有76個公布投資金額，總金額超過8747億（人民幣，下同，約1253.73億美元），平均單個項目投資額超過115億。

今年中國動力電池行業十分「熱鬧」。第一財經報導，蜂巢能源近日發布全新一代動力電池系統化解決方案—龍鱗甲電池，宣稱採用磷酸鐵鋰電芯的龍鱗甲電池，續航超過800公里，採用高錳鐵鎳電芯的續航超過900公里，採用三元鋰電芯的續航超過1000公里。

不只是蜂巢能源，各大企業幾乎都發布新產品，例如比亞迪發布CTB技術，寧德時代發布麒麟電池，孚能科技發布SPS電池技術。各家企業新產品各項指標均提升明顯，以體積利用率為例，今年產品基本都從50％提升到70％的水準，新電池方案整車續航也普遍超過800公里或是超過1000公里。

業內專家表示，由於目前市場依舊屬於技術創新密集期，這些技術反覆圍繞能量密度的提升，具體路徑主要分為兩條，一條是材料創新，用於解決電芯能量密度的提升，另一條就是結構創新，在空間利用率上「做文章」，解決電池包體系能量密度的提升。

中國動力電池廠商也比拚產能，以寧德時代為例，2022年以來，該公司與其合作夥伴至少公布十個重大投資專案，投資總額超1500億。今年6月，寧德時代宣布定增募集450億已到帳，這些資金主要用於擴建動力電池產能。預計到2025年，寧德時代累計年產能將超800GWh。

二線動力電池廠商投產勢頭更加強勁。浙商證券近日發布的研報測算，2023至2025年，中國國內二線動力電池廠商規畫產能複合增長率46％，明顯高於一線廠商的28％和整體行業的35％。

中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬公布數據顯示，截至今年10月，中國動力及儲能電池產能規畫已超過6480GWh（含海外規畫），包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等80多家電池、汽車、新能源領域廠商的248個項目，還沒算上SKI、LG、三星、松下等外資電池企業的新增產能。

而今年前11個月，中國動力電池累計產量僅為489.2GWh，目前的規畫產能已超過上述產量數值的13倍。

中動力電池廠至2025年產能規畫 資料來源：綜合整理
中動力電池廠至2025年產能規畫 資料來源：綜合整理

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