台房市冷 預售屋交易連6月下跌

台灣預售屋交易急凍，今年5月起，已連續六個月預售揭露件數都跌破7000棟，較去年9至12月旺季呈現腰斬；圖為示意圖。（記者杜建重／攝影）

台灣房市寒流來襲，據信義房屋統計官方預售實價揭露件數資料，今年5月起，已經連續六個月預售揭露件數都跌破7000棟，較去年9-12月旺季呈現腰斬，10月單月的預售揭露金額更下探到773億（新台幣，下同，約25.07億美元）。

專家分析，今年下半年房市吹冷風，而一手市場向來是房市領頭羊，市場降溫反映房市進入盤整期，目前市場已經沒有「晚買房會更貴」的預期心理，加上平均地權條例極有可能上路，現在連低總價的產品，也讓消費者考慮到高單價而卻步。

統計資料顯示，去年9-12月單月預售揭露件數可達1.2萬件，近六個月的揭露件數皆不到7000件，若與去年9月揭露件數最多的時候相比，台中市今年10月剩下750件，而去年9月台中市揭露件數高達2882件，南二都則受科技業投資 有所變化影響，一手市場交易明顯量縮，台南市10月剩481件，較去年9月量縮約六成，高雄市10月剩504件，也低於去年9月的1410件，同樣量縮約六成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從過去一年的預售揭露來看，去年受到通膨、股市資金行情與造價上漲推升，去年9月到12月單月揭露達1.2-1.3萬件，是預售成交的盛況，同時也將這波景氣推升到最高點，但從禁止預售換約政策風向出現後，連帶又碰上疫情 、股災、升息 循環等影響，市場跟著降溫。

北部方面，新北市與桃園市也都同步衰退，新北市10月揭露907件，桃園市10月揭露1014件，兩者較去年旺季9月衰退約五成，但已是幅度相對較小的區域，其餘四都較去年9月景氣高點減少六到七成。

曾敬德指出，此次統計範圍為交易日期2021年1月1日到2022年10月31日之實價登錄預售屋案件，雖然10月的資料可能有部分尚未被揭露，但仍可發現今年第2、3季以來買氣疲弱。