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萬科主席郁亮看好中國房市：微光逐步變曙光

記者黃雅慧／綜合報導

曾預言中國房市風光不再，喊話「活下去」，數度精準預判房地產趨勢的萬科董事會主席郁亮，對中國房市作出最新判斷表示，房地產行業繼2003年後近20年再被看作是支柱行業。此外，市場修復是一個漫長而溫和的過程，現在看起來比預期更加溫和，「微光在逐步變成曙光。」

郁亮表示，11月的銷售總體看又回到今年4、5月的水平，12月預計比11月要增加。同時政策面向好的力度、廣度全面超出預期。「今天在市場本身壓力比較大的情況下，我覺得我們需要樹立信心。悲觀是一種情緒，而樂觀是一種思路。」他說。

郁亮認為，政策面逐步向好，且政策面向好的力度、廣度全面超出預期。他說，現在行業可以發行股票了，房地產自2003以後再被提出是支柱產業，這些在「房住不炒」前提下，對市場有正面作用，能化解房企流動性問題跟促進行業健康發展。

另外，郁亮提到當下房地產行業下降幅度已經有40%，接近腰斬，顯然這是收縮過度了。他認為，收縮過度自然會積蓄反彈力量。

稍早，據「中國經營報」報導，郁亮在今年年會上做了長達5000字的總結發言，其中提到，2022年是萬科破釜沈舟、背水一戰的一年，「我們要以『特別好』作為標準要求自己，才可以打贏這一仗，贏得下個春天。」

郁亮常對中國房產行業做出預言，繼今年2月作出「黑鐵時代」預言；6月作出房市觸底正緩慢修復的判斷；9月則在走訪35個城市後指出，從住宅銷售、商業等項目基層員工努力上看到了微光。

今年初萬科提出今年業績要回穩，對於今年全年業績完成情況，萬科企業總裁、首席執行官祝九勝指出，萬科今年投資標準更嚴，今年新投的地，平均淨利率大概能達到12%以上。

在中國官方出台各類支持房產政策後，萬科11月以來向股東大會申請新增不超過500億人民幣（約71.7億美元）的發行直接債務融資工具授權；向中國銀行間市場交易商協會報送280億人民幣儲架式註冊發行計畫；並獲六大國有銀行提供的千億元人民幣意向授信額度。

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