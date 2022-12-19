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中明年貨幣政策估續寬鬆 「總量要夠」力度不小於今年

記者葉文義／綜合報導
中國人民銀行副行長劉國強。（中新社資料照片）
中國人民銀行副行長劉國強。（中新社資料照片）

全球央行升息潮還在持續，不過中國人民銀行（中國央行）已預告明年貨幣政策將繼續逆勢寬鬆。人民銀行副行長劉國強表示，明年中國經濟還會面臨許多挑戰，但肯定會比今年好，明年的貨幣政策要堅持「總量要夠，結構要準」。他解釋，「總量要夠」就是貨幣政策的力度不能小於今年。

實際上，劉國強曾提前透露將降準的消息，並且多次針對貨幣政策走向作出預告，被視為人行重要的傳聲筒。

例如今年初他稱中國降準仍具空間，後來歷經美國聯準會多次激進升息，並掀起全球升息潮，但人民銀行仍逆勢寬鬆，分別在4月25日以及12月5日下調金融機構存款準備金率各0.25個百分點，共計釋放長期資金約1兆元人民幣（約1400億美元）。

劉國強近日出席一場2023經濟年會活動時表示，中央經濟工作會議對明年貨幣政策部署概括為「總量要夠，結構要準」。

總量要夠就是貨幣政策的力度不能小於今年，需要的話，還要進一步加力，除非經濟增長和通貨膨脹超出預期，到時候中央還會適時做出部署。

他說，「結構要準」就是要持續加大對普惠小微、科技創新、綠色發展、基礎設施等重點領域和薄弱環節的支持力度。要繼續落實一系列結構性貨幣政策，效果好的可以酌情加力。

值得留意的是，「房地產是支柱產業」近日被重提。對此，劉國強表示，從當前情況看，一些需要進一步支持的領域是比較明顯的。比如，房地產當前既是重點領域，也是薄弱環節，理應加大金融支持。

劉國強說，前期的宏觀調控已經克服了大漲的風險，現在大跌已經成為主要矛盾，急需止跌，「房住不炒」的定位不能偏離，要以惠民生為落腳點，以穩市場主體為重要抓手，優化金融監管制度，加大金融支持的力度。

劉國強說，當前中國大陸仍然是少數保持正常貨幣政策的國家之一，貨幣政策的工具仍然比較充足，數量工具和價格工具都有空間，流動性管理的手段和經驗都比較豐富。

他還透露，金融穩定法目前已進入立法程序，預計明年有望公布實施，這將明顯提高重大風險防控能力，為守住不發生系統性金融風險底線發揮重要作用。

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