台積赴日設廠 總裁魏哲家：為挺最大客戶供應商

台積電赴日設廠，主要為策略性支援同時也是台積電客戶的最大客戶供應商。（路透）

台積電 近來擴大日本 布局，台積電總裁魏哲家17日首度表示，赴日設廠主要原因，為策略性支援同時也是台積電客戶的最大客戶供應商。

至於美日半導體聯盟計畫2027年量產2奈米製程，台積電總裁魏哲家表示，美日合作想要彎道超車發展2奈米，並非不可能，但相當困難。

魏哲家17日出席玉山科技協會舉辦的玉山科技論壇時，針對台積電赴日設廠主因，魏哲家說明，因為台積電有個大客戶的最大供應商是日本廠商，若最大客戶產品賣不出去，台積電的三奈米、五奈米也賣不出去，所以必須支援他。

根據財報資料，台積電最大客戶去年貢獻營收 新台幣4054.02億元（約131.68億美元），占總營收比重26%，市場普遍認為，台積電最大客戶就是蘋果，而索尼正是蘋果最大供應商。

魏哲家說，當時有與客戶溝通，若到日本設廠，人才和人力是不夠的，希望客戶能幫忙，台積電可提供技術讓客戶建廠，但客戶也瞭解，技術是一回事、製造又是另一回事，所以只好與台積電合作，並派遣部分工程師協助。

魏哲家透露，現階段台中廠有200多名來自日本的工程師在受訓，之後台積電又會派遣500-600名工程師前往日本，協助建置產線，這是公司內部討論出的策略結果，為了支援最大客戶的需求。

魏哲家強調，台積電到每個地方設廠是為了客戶，客戶的需求永遠是台積電的優先考量，不是為了日本或美國政府。

綜觀台積電在日本整體布局，包括熊本12吋晶圓廠（JASM）、橫濱及大阪IC設計中心、茨城3DIC先進封裝研發中心等，業界研判，此策略將達成IC設計、晶圓製程、後段封裝等生產鏈上下游垂直整合。

進一步來看，熊本廠投資86億美元，和日本索尼（Sony）、日本電裝（Denso）合資興建晶圓代工廠Fab 23，業界估計，產能滿載後每月可產出5.5萬片28奈米以及更先進製程12吋晶圓，量產時間預計將會落在2024年底。

至於台積電投入先進封裝，魏哲家則是再次申明，主要目的還是支持客戶產品，他指出，先進封裝是一定要走的路，因為要將所有東西擺在一個晶片太貴，先進封裝可以降低成本，會是以後的趨勢，不過，台積電還是會專注於在晶圓代工領域。

有關美日半導體聯盟計畫2027年量產二奈米製程產品，魏哲家表示，檢視目前日本沒有三、五、七奈米、甚至是十奈米，如果要跳躍式發展，直接推進到二奈米，不是不可能， 但是相當困難，等於彎道超車。