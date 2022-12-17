中國11月房產開發投資 年跌19.9% 2000年以來單月最差

中國11月房地產開發投資按年跌19.9%，是2000年有紀錄以來單月最差，顯示房市依舊低迷。（中新社）

中國11月房市依舊低迷，中國國家統計局15日公布11月房市數據顯示，今年前11個月，中國商品房銷售額人民幣11.86兆元（約1.7兆美元），年減26.6%；其中，住宅銷售額下降28.4%。首11月，中國全國房地產 開發投資 人民幣12.39兆元（約1.77兆美元），按年下降9.8%；其中，住宅投資9.4兆元（約1.3兆美元），下降9.2%。

路透根據國家統計局的數據測算，中國11月房地產開發投資按年跌19.9%，是2000年有紀錄以來單月最差。11月房地產到位資金按年下降35.4%，是7個月以來最大跌幅。

中國國家統計局的數據指出，報告期內，中國商品房銷售面積12.12億平方米，年減23.3%；其中，住宅銷售面積下降26.2%;房屋施工面積89.69億平方米，年減6.5%。其中，住宅施工面積63.39億平方米，下降6.7%；截至11月底，商品房待售面積5.52億平方米，按年增長10%。其中，住宅待售面積增長18%。

分析認為，11月房地產市場進一步走弱，反映樓市寬鬆政策作用低於預期。中原地產首席分析師張大偉推測，12月樓市跌幅恐再擴大，市場期望疫情平穩後，樓市在明年第2季回穩。同時他指出，整體政策需要持續寬鬆，特別是北京、上海及深圳的樓市政策。

與此同時，中國房價 仍在谷底。稍早，路透根據國統局公布70城房價數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下降1.6%，與上月相同，為連續第7個月下跌；按月跌幅略收窄至0.2%。