中國「貨銀對付」將上路 資本市場更開放

中國證監會16日宣告，貨銀對付（DVP）改革將於12月26日正式實施。貨銀對付制度是將證券 交收和資金交收關聯起來的機制，形同「一手交錢，一手交券」。貨銀對付啟動上路，有利提高市場資金使用效率，也意味中國資本市場對外開放更進一步。

在貨銀對付正式啟動上路前，中國證券登記結算公司在今年3月已提前一步提出貨銀對付改革的配套措施，將股票 類業務最低結算備付金繳納比例自18%調降至16%，為資本市場減費，當時號稱是對證券業「定向降準」。市場也預期，在貨銀對付正式上路後，還會有更多的政策利多將「應出盡出」，激勵A股市場。

中國證券報報導，業內人士評估，貨銀對付已成為國際成熟市場通行的基礎結算制度。而中國市場現行對個人投資 者參與的經紀和融資融券業務，是透過第三方存管、全額保證金、交易前驗資驗券等制度達到貨銀對付的效果；機構投資者參與的自營和託管業務未納入第三方存管。因此，結算制度有待完善。

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行在金融部門評估規劃（FSAP）中建議：中國結算應當採用完全的DVP模式。隨著越來越多的境外投資者進入中國市場，國際指數公司亦呼籲中國應建立國際成熟市場通用的貨銀對付制度。

中國證監會指出，中國市場的貨銀對付改革，是體現中國特色和階段發展特徵，也就是一方面借鑒國際，一方面也按照中國市場化、法治化原則推進。