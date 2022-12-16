中國Ａ股IPO籌資額約839.3億美元 連2年新高

中國和香港仍是全球IPO活動的重要地區，總計中國及香港的IPO數量492家、籌資額1,010億美元，分別占全球的37%和56%。（取材自新華網）

多重的負面因素影響全球股市震盪下修，全球2022年IPO情況明顯放緩，至今共有1333家企業在全球上市，籌資額1795億美元，與去年同期相比分別減少45%和61%。中國和香港 表現雖是兩樣情，但仍是全球IPO活動的重要地區，總計中國及香港的IPO數量492家、籌資額1010億美元，分別占全球的37%和56%。其中，中國Ａ股IPO籌資額已連續兩年創下新高紀錄。

安永聯合會計師事務所15日發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」，台灣2022年上市、上櫃企業共45家，籌資額新台幣357.26億元（約11.6億美元），整體件數較去年增加17家，整體籌資額增加新台幣36.43億元（約1.1億美元）。

今年中國A股與香港IPO表現呈現兩樣情。A股預計共有416家公司申請上市，數量雖較去年減少15%；但籌資額人民幣5849億元（約839.3億美元），較去年增加9%，籌資額連續兩年創下新高紀錄。

2022年雖仍在新冠病毒疫情 下，但A股的IPO審核速度加快，A股大型IPO回歸也推升了籌資額；另一方面，等待核准的IPO企業數量眾多，穩固IPO活動。

值得注意的是，今年中國的科創板全年籌資額超過主板，占比超過40%，名列籌資額首位；創業板列IPO數量第一。「專精特新」企業占上市新股總數比例上升，占比為歷年最高。在上市新股中，「專精特新」企業超過百家；科創板上市的「專精特新」企業最多，占全年度「專精特新」新股的38%。

2022年前十大的A股IPO共籌資人民幣1466億元（約210.3億美元），占全年籌資總額的25%，較去年增加5%。此外，A股的IPO行業結構出現變化，科技、傳媒和通訊行業IPO占比逐年增加，數量及籌資額均占第一位；傳媒和通訊行業、生物科技與健康行業占比都呈現上升，擁有核心技術的工業企業名列前茅。

在中國支持高科技、先進製造業等符合其策略行業的情況下，其IPO審核速度仍將保持高速，安永預計2023年A股IPO將保持常態的高水位發行。先進製造業和新材料可能成為2023年中國經濟亮點之一，高科技投資 加速有望保持在高水位；隨著「專精特新」企業成為上市的新驅動因素，中國北交所也有機會迎來IPO熱潮。

2022年香港市場預計共有76家公司申請上市，籌資額1076億港元（約138.3億美元），和去年同期相比，IPO數量和籌資額分別減少21%及68%。不過下半年IPO活動回溫，IPO數量、籌資額分別占全年的74%和84%。

由於資本市場表現低迷、IPO熱度下降，海外企業在香港上市由2018、2019年的高峰降到2021、2022年的1家和2家。香港今年缺少大型IPO，前十大IPO籌資額共793億港元（約101.9億美元），占年籌資額的74%，較去年相比縮減少58%。2022年香港IPO籌資額以傳統產業的占比較大，生技與健康產業，以及科技、傳媒與通訊的IPO數量位居前兩位。

安永認為，雖然全球經濟、地緣政治仍存有不確定性風險，海外股市震盪可能帶給香港股市衝擊，但在申請中的準IPO企業數量維持高水位，企業在香港發行和上市的意願仍強，且美國聯準會的升息速度及政策也有轉向可能。中國房地產政策有望正面調整，香港擬調整上市規定，方便高科技企業上市，吸引特專科技公司赴港上市。港股估值整體處於低水位，恢復價值的預期增加，都有利明年的香港IPO活動。