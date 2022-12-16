寧德、福特擬在密西根州合建電池廠 福特擁工廠股權 寧德負責營運

中國動力電池一哥寧德時代與福特汽車正考慮在美國密西根州合建一家電池製造廠。（取材自騰訊網）

中國動力電池一哥寧德時代與福特汽車 正考慮在美國密西根州合建一家電池製造廠。據彭博報導，兩家公司還在權衡一種新的所有權結構，福特將擁有工廠100％股權，包括建築和基礎設備，而寧德時代將負責工廠營運並擁有製造電池的技術。

在美中脫鉤背景之下，寧德時代與福特汽車希望藉由這樣的新合作模式，使該工廠有資格根據新的美國「通膨削減法案」（IRA）獲得生產稅收抵免，同時不需寧德時代的直接金融投資 。

美國總統拜登在今年8月簽署了國會兩院通過的「通膨削減法案」，涉及總金額約7370億美元。其中，對於每輛電動車 的最高抵免額度為7500美元，有資格獲得抵免額度的車輛包括由合格的美國製造商製造的車輛，但不包括由「受關注的外國實體」（foreign entity of concern）製造或組裝的車輛。

美國「通膨削減法案」還規定，2023年起獲電動車補助資格須一定比例電池原料及零件來自美國或與美國洽簽自由貿易協定國家，往後數年並將逐步提高比例，對於2028年以後投產的車輛，該比例要求為100％。

此外，2024年起電動車若使用中國中國及俄羅斯等「受關注外國實體」的電池零件將無法獲得補貼，2025年起電池所需關鍵礦物若來自受關注外國實體亦不符合補助資格。

寧德時代在一份電子郵件聲明中表示，「仍在考慮在美國投資，我們還沒有做出決定」，並稱在美國的投資有多種模式正在討論中，所有這些選項都純粹基於且僅基於商業考慮。福特也發布聲明表示，「我們與寧德時代的談判仍在繼續，我們沒有任何新消息要宣布。」

實際上，中美關係的不確定性以及美國一系列法案政策的推出，讓中國中國企業進軍美國變得謹慎起來。典型的例子就是寧德時代，寧德時代在今年初還對美國市場勢在必行，宣稱要在北美建立生產基地，但擔心產業安全以及核心技術外流，該北美項目最終在今年8月喊停。

而蔚來汽車此前計畫於2025年底前進入美國市場，不過創始人李斌表示，「通膨削減法案」的頒布讓美國本土之外的汽車製造商受到很大影響。