中芯擴產成熟製程 敲響美國警鐘 牽動台廠聯電、世界營運

受限美國出口管制禁令，中國晶片龍頭中芯國際無法衝刺先進製程，近日傳出將挾政策補助人民幣逾兆元銀彈奧援。（本報資料照片）

受限美國出口管制禁令，中國大陸晶片 龍頭中芯國際無法衝刺先進製程，近日傳出將挾政策補助人民幣逾兆元銀彈奧援，擴大28奈米等成熟製程產能，意圖掌控更大市場份額和定價權，敲響美國警鐘，憂心未來成熟製程恐重蹈面板、LED覆轍，淪為紅海巿場，牽動聯電、世界、格芯等營運後市。

外媒報導，美國持續力壓中國發展高科技技術的野心，今年透過一系列禁令，壓制中國半導體產業難以推進先進製程，為扭轉局勢，傳北京 擬斥資人民幣逾兆元，透過補助和稅額扣抵方式，金援大陸半導體產業，朝晶片自主邁出一大步。

半導體研究公司TechInsights晶片經濟學家赫奇森（Dan Hutcheson）表示，如果中國宣布為晶片產業提供一系列金援計畫，美國及其盟友可能要進一步加強管制。

業界分析，中芯無法強化先進製程，轉而擴產成熟製程晶片，雖然成熟製程晶片是比較舊的技術，但在許多應用仍扮演關鍵角色，多數主流晶片也都以成熟製程為主。

業界人士表示，2020年大陸生產的晶片僅占全球市場9%，但中國過去有利用低價策略消滅競爭對手，以主導關鍵技術的紀錄。美國前白宮 國家安全副顧問博明（Matthew Pottinger）表示：「這會讓中國大陸對依賴28奈米晶片的每個國家、每個產業，都掌握具脅迫性籌碼。這在晶片世界是很大一塊市場。」

過去從面板到LED，都發生過陸廠產能全面開出，進而殺價競爭、變為紅海市場，導致對台廠營運造成巨大壓力，2020年以來中芯更宣布興建四座晶圓廠，目前已在北京、深圳、上海等三地啟動三大投資建廠計畫。