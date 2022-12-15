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廈門-台中港 第三條兩岸海運快遞通道將開通

記者廖士鋒／綜合報導
廈門近期開通第三條兩岸海運快件通道，是到台中港的路線。（圖／取自「台港澳e鷺通」微信公眾號）
廈門近期開通第三條兩岸海運快件通道，是到台中港的路線。（圖／取自「台港澳e鷺通」微信公眾號）

廈門對台灣的海運快件又有新航線開闢，除了高雄與台北外，如今又新開通往台中港的通路，意味著廈門到台灣已有三條海運快遞航線。

據廈門台港澳辦微信公眾號「台港澳e鷺通」12日發布的消息稱，日前一批四貨櫃箱的海運快件（即快遞）乘「中遠之星」輪登陸台中港，直送台中港海運快件專區，這標誌著廈門對台海運快件開啟了新通道。

消息稱，廈門與台灣之間的海運快件主要經南向通道（廈門—金門—高雄）和北向通道（平潭—台北），在台北港或高雄港的快遞專區通關後，再轉運至其他城市。但受限於台北和高雄的地理位置，很多需中轉的快件時效打了折扣。如今台中港通道係在一南、一北兩條通路的基礎上，新增的通道，該通道距離最短、時效最快、成本最低，中遠之星可以「朝發夕至」。

據中新社報導，閩台輪渡公司貨運部經理洪俊傑稱，如今新通道的打通，通過點對點直航模式，以海運集裝箱為運輸容器，不僅大大增加了快件運載量，也有效降低運輸成本。

公開資料顯示，早在2014年2月，廈門便獲准試點開展對台海運快件業務。據關務署2014年的公告，兩岸快遞貨物以台灣「海運快遞專區」對大陸「海運快件物流中心」為主，簡化報關手續，達到快速通關目標。

疫情後兩岸人員往來雖受阻，但貨運與快遞往來則有不少的成長。財政部關務署高雄關務長陳木榮日前表示，小三通客運因疫情暫停，但貨運量不減反增，進口貨物金額增幅達9成，海運快遞專區貨櫃也增加超過2倍。

此前據中新社報導，截至今年4月27日，廈金航線海運快件船舶共出入境177航次，進出口快件量1,570集裝箱，年比增長達13倍。

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