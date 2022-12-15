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阿里給符條件商家 百億規模信用貸臨時額度支持

記者黃雅慧／綜合報導
為助力中小商家拚經濟，阿里巴巴近期推出許多支持商家的幫扶舉措。（新華網）
為助力中小商家拚經濟，阿里巴巴近期推出許多支持商家的幫扶舉措。（新華網）

電商平台阿里巴巴近期推出許多商家幫扶舉措，內容涵蓋解決商家資金、原材料採購、物流保障等各種堵點。阿里巴巴官方14日發文稱，淘寶天貓聯合網商銀行，從今年12月至2023年2月，對符合條件的商家給予人民幣百億規模的信用貸臨時額度支持。對需要採購生產物資的中小微企業，淘寶採銷寶提供38天免息賒帳，單筆最高額度人民幣300萬元（約43.1萬美元）。

此外，為加快商家資金周轉。阿里提到，符合條件的淘寶天貓商家從2022年12月12日起可享手續費5折優惠。天貓商家極速回款延長至2023年1月31日，淘寶商家極速回款延長至2023年2月28日。商家發貨後，符合條件的訂單即可零帳期回款。進一步降低經營成本。另一方面，2023年1月1日至2月28日，部分淘寶商家享商家版運費險8折補貼。

近期，阿里巴巴也推出許多支持商家的行動。如阿里巴巴國際站12日啟動「Digital Hybrid Trade Show」專項行動，將推出至少100場「數位化混展」，覆蓋包括美國、德國印度巴西等十餘個重要目標市場，幫助中國國內的外貿企業低成本觸達海外專業買家，高效拓展海外市場。

台灣的站點也推出「VIP買家媒合」服務，在全球外貿疲軟不振下，以「精準獲客」為關鍵字，搭配包含流量、人才、營運三大核心戰力的「台灣外貿大補帖」專屬服務包，助攻台灣中小企業加速在危機四伏的外貿市場突圍而出。

在原物料採購方面，淘寶推出企業採購平台，穩定供應中小企業生產所需的平價生產物資；物流方面，集團旗下菜鳥進一步升級保障舉措，為商家提供智能分倉服務，商家最快3天可入倉。

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