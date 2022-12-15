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美中競爭之際 吉利旗下極氪汽車竟赴美IPO

記者林茂仁／綜合報導
極氪汽車將到美國紐交所股票上市。（取材自吉利汽車）
極氪汽車將到美國紐交所股票上市。（取材自吉利汽車）

在港股掛牌的吉利汽車旗下極氪汽車宣布已申請到美國掛牌上市，在美中競爭升溫及在美國的中概股陸續回到陸港上市之際，極氪汽車的決定令外界感到意外。

路透報導，多名消息人士透露，極氪將尋求以逾100億美元的估值到美國紐交所上市，募集資金超過10億美元，預計最快明年第2季就會上市，極氪仍然會考慮繼續推進在香港上市的計畫，但公司認為率先到美國掛牌將可獲得更高的估值。

極氪汽車是吉利汽車旗下主攻高端市場的電動汽車品牌，成立至今不到兩年，公司預估2022年銷售汽車約7萬輛。

有接近吉利汽車的人士透露，極氪此次沒有選擇在港交所上市，而是赴美上市，一方面是因為港股新能源汽車公司目前估值並不盡如人意，另一方面與極氪的投資方有關。

天眼查資訊顯示，極氪智慧科技的法定代表人為安聰慧，董事長為李書福。2021年8月29日，極氪與英特爾資本、寧德時代、嗶哩嗶哩、鴻商集團和博裕投資等五家生態夥伴正式簽署戰略投資協定，五家生態夥伴的投資總額為5億美元，投資後占極氪股權約5.6%。

2021年12月，吉利汽車公告稱，公司向吉利集團收購極氪2.2億股普通股事項獲得股東大會通過。交割完成後，吉利汽車將擁有極氪已發行股本約58.31%股份（按已轉換基準），及極氪經擴大已發行股本約54.47%股份。同時，吉利控股集團董事長李書福將增持吉利汽車2%的股份。

根據極氪最新資料，2022年11月極氪001新車交付1萬1,011輛，年增447.3%，月增8.8%；截至11月底，極氪累計交付6萬6611輛新能源車。極氪方面同時透露，隨著供應鏈的進一步好轉，預計極氪001交付周期進一步縮短至4至6周，其中12月中上旬的訂單將力保在2022年底前交付。

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